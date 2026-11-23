24 Kasım Öğretmenler Günü yaklaşırken okullarda kutlama programları için hazırlıklar da başladı. Öğrenciler, bu özel günde öğretmenlerine duydukları sevgiyi ve teşekkürlerini farklı yollarla ifade etmek istiyor. Okul törenlerinde okunacak şiirlerden sınıf etkinliklerinde paylaşılacak kısa sözlere, sosyal medya paylaşımlarından kişisel kutlama mesajlarına kadar pek çok alternatif araştırılıyor. Özellikle ilkokul öğrencileri için kısa ve kolay ezberlenebilen şiirler tercih edilirken ortaokul ve lise öğrencileri daha uzun, anlamlı ve duygusal dizelere yöneliyor. Öğretmenine güzel bir sürpriz yapmak veya 24 Kasım'da göndereceği mesajla onu mutlu etmek isteyenler için farklı uzunluklarda şiirleri ve kutlama sözlerini derledik. İşte ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin kullanabileceği Öğretmenler Günü şiirleri ile en güzel mesaj örnekleri…

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ NEDEN KUTLANIYOR?

Türkiye'de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. Öğretmenlerin eğitim hayatındaki emeğini hatırlamak, öğrencilere kazandırdıkları bilgi ve değerler için teşekkür etmek amacıyla düzenlenen kutlamalarda çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. Okullarda yapılan programlarda öğrenciler şiirler okuyor, öğretmenleri için hazırladıkları gösterileri sergiliyor ve sınıflarında özel kutlamalar yapıyor. Öğretmenler Günü için hazırlanan şiirler de bu etkinliklerin en çok tercih edilen bölümleri arasında yer alıyor. Kimi öğrenciler kısa ve kolay ezberlenebilen dizeleri tercih ederken kimi öğrenciler öğretmenlerine duydukları sevgiyi daha uzun şiirlerle anlatmak istiyor. Özellikle törenlerde okunacak şiirlerin yaş grubuna ve programın içeriğine uygun olması önem taşıyor.

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN KISA ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ

İlkokul çağındaki öğrenciler için sade, anlaşılır ve kolay ezberlenebilen şiirler ön plana çıkıyor. Öğretmen sevgisini anlatan kısa dizeler, sınıf içindeki kutlamalarda ve okul törenlerinde okunabiliyor.

CANIM ÖĞRETMENİM

Gün doğarken sınıfımda,

Bir gülüşün yeter bana.

Bilgi verir, yol gösterir,

Sevgi eker yarınlara.

Kalem tutmayı öğrettin,

Güzel sözler söyledin.

İyi ki benim öğretmenimsin,

Beni sevgiyle büyüttün.

BİR TEŞEKKÜR

Küçük eller, büyük hayaller,

Seninle büyür her gün.

Öğrettiğin her güzel şey,

Kalbimizde saklı bugün.

Bir çiçek de bizden sana,

Bir teşekkür binlerce kez.

Öğretmenim, iyi ki varsın,

Sevgimiz hiç bitmeyecek.

ÖĞRETMENİME

Harfleri sen öğrettin,

Sayıları sen sevdirdin.

Bilmediğim nice şeyi,

Sabırla bana gösterdin.

Bugün senin günün öğretmenim,

Sana sevgim çok büyük.

Mutlulukla geçsin her günün,

Yüzünden eksilmesin gülüşün.

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN 2 VE 3 KITALIK ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ

Ortaokul öğrencileri, öğretmenlerine duydukları saygı ve sevgiyi daha anlamlı dizelerle ifade edebiliyor. Okul törenlerinde okunabilecek iki ve üç kıtalık şiirler, 24 Kasım etkinlikleri için farklı alternatifler sunuyor.

YOLUMU AYDINLATAN

Bir yol çizdin önümde,

Bilginle aydınlattın.

Her yanlışımda sabırla,

Doğruyu bana anlattın.

Bazen bir sözün yetti,

Bazen bir bakışın güç verdi.

Hayallerime inanmamı,

Senin öğrettiklerin sağladı.

Bugün sana teşekkürüm,

En içten duygularımla.

İyi ki varsın öğretmenim,

Hep kalacaksın hatıralarımda.

EMEĞİN İZİNDE

Bir sınıfın sessizliğinde başlar,

Geleceğe uzanan hikâyeler.

Bir öğretmenin anlattığı her kelime,

Yeni umutlara dönüşür birer birer.

Yıllar geçer, sıralar değişir,

Öğrenciler farklı yollara gider.

Ama öğrettiğin güzel değerler,

İnsanla birlikte her yere gelir.

ÖĞRETMENİME MEKTUP

Bana yalnızca ders anlatmadın,

Düşünmeyi de öğrettin.

Düştüğüm zamanlarda,

Yeniden kalkmayı gösterdin.

Bir kitabın sayfasında,

Bir tahtanın başında,

Bazen küçücük bir cümlenle,

Yer ettin hayatımda.

Bugün sana söyleyeceğim,

Birbirinden güzel sözler var.

Emeklerin için teşekkürler,

İyi ki benim öğretmenim var.

LİSE ÖĞRENCİLERİ İÇİN DUYGUSAL VE ETKİLEYİCİ ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ

Lise öğrencileri, Öğretmenler Günü etkinliklerinde daha uzun ve anlam bakımından yoğun şiirlere yönelebiliyor. Özellikle okul törenlerinde, şiir dinletilerinde ve öğretmenlere yönelik özel programlarda okunabilecek dört kıtalık şiirler tercih edilebiliyor.

BİR ÖĞRETMENİN ARDINDAN

Bir sınıfta başlar bazen en büyük yolculuk,

Bir tebeşir izinde saklıdır nice umut.

Anlatılan her cümle, çizilen her yeni yol,

Yarınlara taşınır, olur geleceğe kol.

Yıllar geçer, değişir sıralar ve şehirler,

Başka hayatlara karışır eski öğrenciler.

Ama bir öğretmenin verdiği emek ve sevgi,

İnsanın içinde yaşar, silinmez hiçbir bilgi.

Belki bir gün uzaklarda, bambaşka bir yerde,

Hatırlarız sesinizi en zor gelen günlerde.

Bir zamanlar söylediğiniz o küçük cümleler,

Yolumuzu aydınlatır, karanlığı giderir.

Bugün bir kez daha teşekkür etmek isteriz,

Bize kattığınız değerleri kalbimizde taşırız.

Her yeni başlangıçta iziniz var öğretmenim,

Emekleriniz için minnettarız, iyi ki varsınız.

GELECEĞE BIRAKILAN İZ

Bir insanın hayatına dokunmak,

Bazen bir ömürlük iz bırakmaktır.

Bir çocuğun hayaline inanmak,

Geleceğe açılan kapıyı aralamaktır.

Her öğrenci başka bir hikâye,

Her sınıf ayrı bir dünya.

Sabırla anlatılan her bilgi,

Dönüşür yarının umuduna.

Zaman geçer, yıllar birbirini izler,

Defterler kapanır, okul yolları değişir.

Fakat bir öğretmenin verdiği emek,

İnsanın hayatında yaşamaya devam eder.

Bugün sözlerimiz belki az kalır,

Anlatmaya çalıştığımız sevginin yanında.

Yine de bilin ki öğretmenim,

İziniz hep bizimle, hayatımızın her anında.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ İÇİN 4 KITALIK UZUN ŞİİRLER

Öğretmenler Günü programlarında daha uzun şiir okumak isteyen öğrenciler için dört kıtalık örnekler de bulunuyor. Bu şiirler, öğretmenlerin emeklerini, öğrenciler üzerindeki etkilerini ve eğitim hayatına kattıkları değerleri anlatan dizelerden oluşuyor.

BİR IŞIK GİBİ

Bir sınıfa girersin, başlar yeni bir gün,

Bilginle aydınlanır en karanlık düşün.

Her soruya sabırla verdiğin cevaplar,

Yarınlara uzanan yolları aydınlatır.

Bazen bir kelime, bazen bir bakışın,

Güç verir insana, değişir bakış açın.

Yanlışlarımızdan doğrular çıkarır,

Her yeni denemede bize umut aşılar.

Belki büyürüz, başka şehirlere gideriz,

Yeni insanlar tanır, yeni yollar seçeriz.

Ama çocukluğumuzun o okul günlerinde,

Öğrettiklerin kalır hep bizimle.

Bugün sana sevgimizi sunuyoruz,

Emeklerin için teşekkür ediyoruz.

24 Kasım'da ve her zaman,

İyi ki varsın sevgili öğretmenim.

ÖĞRETMENİMİN ESERİ

Bir kalem verdin elime,

Bir de bembeyaz sayfa.

Kendi hikâyemi yazmayı,

Sen öğrettin bana.

Bilginle açtın yolları,

Sevginle güçlendirdin.

Kendime güvenmeyi,

Her zaman yeniden denemeyi öğrettin.

Her öğrencinin içinde,

Keşfedilmeyi bekleyen bir dünya var.

Sen o dünyaya dokundukça,

Yeni umutlar filizlenir, hayaller çoğalır.

Bugün sana bir demet çiçek,

Bir de içten teşekkürümüz var.

Bize kattığın her güzel şey için,

Kalbimizde özel bir yerin var.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ KISA VE ANLAMLI MESAJLAR

Şiir okumak yerine öğretmenine mesaj göndermek isteyenler için kısa ve samimi kutlama sözleri de tercih edilebiliyor. Özellikle sosyal medya paylaşımlarında, WhatsApp mesajlarında ve tebrik kartlarında kullanılabilecek örnekler şöyle:

Bana kattığınız bilgiler ve gösterdiğiniz sabır için teşekkür ederim. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.

Hayatıma dokunan, yolumu aydınlatan değerli öğretmenim. İyi ki varsınız, 24 Kasım Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.

Öğrettikleriniz yalnızca derslerimde değil, hayatımın her alanında bana yol gösteriyor. Emekleriniz için teşekkür ederim.

Her öğrencinin hayatında unutamadığı bir öğretmeni vardır. Benim için o kişi sizsiniz. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.

Bilginizle yolumu, sevginizle kalbimi aydınlattınız. İyi ki öğretmenim oldunuz.

Bize verdiğiniz emek, gösterdiğiniz anlayış ve sabır için minnettarım. Nice güzel yıllara öğretmenim.

Geleceğe dair kurduğum hayallerde sizin de emeğiniz var. Her şey için teşekkür ederim.

Bir insanın hayatına dokunmak için bazen tek bir güzel söz yeter. Bana verdiğiniz tüm destek için teşekkürler.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ İÇİN DUYGUSAL VE UZUN KUTLAMA MESAJLARI

Öğretmenine daha kapsamlı bir mesaj göndermek isteyenler, duygu ve düşüncelerini birkaç cümleyle anlatabilir. Özellikle eski öğretmenlere, sınıf öğretmenlerine ve mezuniyet sonrasında da iletişim sürdürülen eğitimcilere gönderilebilecek mesaj örnekleri şöyle: