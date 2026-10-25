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Gündem
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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
Şenay Yurtalan
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 16:54
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 16:54

25 Ekim son depremler listesi: Bugün deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD son depremler tablosunu paylaştı

25 Ekim son depremler listesi AFAD tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Deprem kuşağında yer alan Türkiye’de her gün irili ufaklı depremler meydana gelirken, yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, depremin merkez üssünü, büyüklüğünü ve gerçekleştiği saati AFAD’ın son depremler tablosunda görebiliyor. Peki, bugün deprem nerede ve kaç şiddetinde oldu? İşte cevabı…

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Editor
 Şenay Yurtalan
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25 Ekim son depremler listesi: Bugün deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD son depremler tablosunu paylaştı
KAYNAK:
Şenay Yurtalan
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 16:54
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 16:54

tarafından paylaşılan 25 Ekim son depremler listesine göre bugün ’nin birçok bölgesinde meydana geldi. Ancak oluşan depremler küçük boyutlarda olduğu için sismik cihazlar tarafından kaydedilirken, pek çok kişi bu depremleri hissetmedi.

25 Ekim son depremler listesi: Bugün deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD son depremler tablosunu paylaştı

EN BÜYÜK DEPREM 2.6 ŞİDDETİNDE

AFAD verilerine göre 25 ekim saat 00.00 itibariyle yaklaşık 50 adet deprem meydana geldi. Fakat bu depremlerin büyük çoğunluğunun büyüklüğü 2.0’nin altında tespit edildi. Bugün meydana gelen en büyük deprem ise Merkez’de gerçekleşti. Gece saat 01.27 sularındaki depremin büyüklüğü ise 2.6 olarak ölçüldü.

AFAD SON DEPREMLER SAYFASI İÇİN BURAYA TIKLAYIN

 

ETİKETLER
#deprem
#Sivas
#Türkiye
#afad
#2.6
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