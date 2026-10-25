25 Ekim son depremler listesi: Bugün deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD son depremler tablosunu paylaştı

AFAD tarafından paylaşılan 25 Ekim son depremler listesine göre bugün Türkiye’nin birçok bölgesinde deprem meydana geldi. Ancak oluşan depremler küçük boyutlarda olduğu için sismik cihazlar tarafından kaydedilirken, pek çok kişi bu depremleri hissetmedi.

EN BÜYÜK DEPREM 2.6 ŞİDDETİNDE

AFAD verilerine göre 25 ekim saat 00.00 itibariyle yaklaşık 50 adet deprem meydana geldi. Fakat bu depremlerin büyük çoğunluğunun büyüklüğü 2.0’nin altında tespit edildi. Bugün meydana gelen en büyük deprem ise Sivas Merkez’de gerçekleşti. Gece saat 01.27 sularındaki depremin büyüklüğü ise 2.6 olarak ölçüldü.