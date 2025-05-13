25 ilde büyük dolandırıcılık operasyonu: Kendilerini kamu personeli olarak tanıtıp vurgun yapmışlar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa merkezli 25 ilde gerçekleşen dolandırıcılık operasyonunda 86 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

41 KİŞİ TUTUKLANDI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

"Şanlıurfa merkezli 25 ilde kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak 116 vatandaşımızı dolandırdığı tespit edilen şahıslara yönelik düzenlendiğimiz operasyonlarda; 84 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 41'i tutuklandı, 43'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Şanlıurfa merkezli Hatay, Balıkesir, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Edirne, Bursa, Bilecik, Çanakkale, İzmir, Isparta, Manisa, Mersin, Adana, Batman, Diyarbakır, Hakkari, Van, Ankara, Kırıkkale, Elazığ, Erzurum, Mardin ve Gaziantep olmak üzere 25 ilde, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi."