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 | Suat Vilgen

25 Mayıs hava durumu | Yağışlı günler başladı! Yağmur kaç gün sürecek , işte cevabı

Türkiye, yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına giriyor. Dün akşam saatlerinde Balkanlar üzerinden yurda giriş yapan yağmur bulutları, bugün Marmara, Ege ve İç Anadolu’nun kuzeyindeki birçok ilde etkili olacak. İstanbul da güne yoğun bulut örtüsü ve yer yer yağışla başlayan kentler arasında. Peki, yağmur kaç gün sürecek? Bugün hava durumu nasıl? İşte Meteoroloji'nin güncel tahminleri...

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KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
25.05.2025
saat ikonu 06:52
|
GÜNCELLEME:
25.05.2025
saat ikonu 07:04

Türkiye yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisine giriyor. Dün akşam saatlerinde batıdan yurda ulaşan yağmur bulutları bugün Marmara, Ege ve İç Anadolu'da birçok ili etkisi altına alacak. İstanbul da güne çok bulutlu ve yer yer yağmurlu başladı. Peki yağmurlar kaç gün sürecek? Bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin son tahminleri...

25 Mayıs hava durumu | Yağışlı günler başladı! Yağmur kaç gün sürecek , işte cevabı

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre, yurt genelinde hava durumunun parçalı ve az bulutlu, zaman zaman ise çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Özellikle Marmara ve Ege bölgeleriyle birlikte İç Anadolu’nun kuzeybatısında; ayrıca Burdur, Isparta, Konya, Düzce, Bolu, Karabük ve Hakkari çevresinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı öngörülüyor.

Yağışların Trakya bölgesiyle birlikte Çanakkale, Balıkesir, İstanbul İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklenirken, bu bölgelerde su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması isteniyor.

25 Mayıs hava durumu | Yağışlı günler başladı! Yağmur kaç gün sürecek , işte cevabı

TOZ TAŞINIMI SÜRÜYOR

Diğer yandan, ülkemizin batı ve iç kesimlerinde toz taşınımı görülmesi bekleniyor. Bu durumun görüş mesafesini azaltabileceği, hava kalitesini düşürebileceği ve özellikle solunum rahatsızlığı olan vatandaşlar açısından risk oluşturabileceği ifade ediliyor.

25 Mayıs hava durumu | Yağışlı günler başladı! Yağmur kaç gün sürecek , işte cevabı

YAĞMUR KAÇ GÜN SÜRECEK?

Meteoroljik verilere göre yağmurlu yurda batıdan giriş yapan ve gün gün ülkenin büyük bölümünde etkisini göstermesi beklenen yağışlı hava sistemi, 1 Haziran Pazartesi gününe kadar birçok bölgede aralıklarla yağış bırakmaya devam edecek. Kurban Bayramı arifesinde ise (4 Haziran) yağmur bulutlarının yurdu büyük ölçüde terk etmesi bekleniyor.

25 Mayıs hava durumu | Yağışlı günler başladı! Yağmur kaç gün sürecek , işte cevabı

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • BALIKESİR 37°C Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
  • EDİRNE 30°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
  • İSTANBUL 27°C Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • KIRKLARELİ 28°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
25 Mayıs hava durumu | Yağışlı günler başladı! Yağmur kaç gün sürecek , işte cevabı

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • AFYON 33°C Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • İZMİR 35°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
  • MUĞLA 31°C Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
25 Mayıs hava durumu | Yağışlı günler başladı! Yağmur kaç gün sürecek , işte cevabı

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • ADANA 34°C Az bulutlu ve açık
  • ANTALYA 30°C Parçalı ve az bulutlu
  • HATAY 31°C Az bulutlu ve açık
  • ISPARTA 33°C Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
25 Mayıs hava durumu | Yağışlı günler başladı! Yağmur kaç gün sürecek , işte cevabı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • ANKARA 32°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı
  • ESKİŞEHİR 34°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı
  • KONYA 33°C Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı
  • NEVŞEHİR 29°C Parçalı ve az bulutlu
25 Mayıs hava durumu | Yağışlı günler başladı! Yağmur kaç gün sürecek , işte cevabı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • BOLU 33°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • KASTAMONU 31°C Parçalı ve az bulutlu
  • SİNOP 26°C Parçalı ve az bulutlu
  • ZONGULDAK 27°C Parçalı ve az bulutlu
25 Mayıs hava durumu | Yağışlı günler başladı! Yağmur kaç gün sürecek , işte cevabı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • AMASYA 36°C Parçalı ve az bulutlu
  • RİZE 25°C Parçalı ve az bulutlu
  • SAMSUN 27°C Parçalı ve az bulutlu
  • TRABZON 24°C Parçalı ve az bulutlu
25 Mayıs hava durumu | Yağışlı günler başladı! Yağmur kaç gün sürecek , işte cevabı
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DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • ERZURUM 23°C Parçalı ve az bulutlu
  • KARS 21°C Parçalı ve az bulutlu
  • MALATYA 33°C Parçalı ve az bulutlu
  • VAN 21°C Parçalı ve az bulutlu
25 Mayıs hava durumu | Yağışlı günler başladı! Yağmur kaç gün sürecek , işte cevabı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • DİYARBAKIR 36°C Az bulutlu ve açık
  • GAZİANTEP 35°C Az bulutlu ve açık
  • MARDİN 32°C Az bulutlu ve açık
  • SİİRT 34°C Az bulutlu ve açık
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