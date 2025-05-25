25 Mayıs hava durumu | Yağışlı günler başladı! Yağmur kaç gün sürecek , işte cevabı
Türkiye, yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına giriyor. Dün akşam saatlerinde Balkanlar üzerinden yurda giriş yapan yağmur bulutları, bugün Marmara, Ege ve İç Anadolu’nun kuzeyindeki birçok ilde etkili olacak. İstanbul da güne yoğun bulut örtüsü ve yer yer yağışla başlayan kentler arasında. Peki, yağmur kaç gün sürecek? Bugün hava durumu nasıl? İşte Meteoroloji'nin güncel tahminleri...
Türkiye yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisine giriyor. Dün akşam saatlerinde batıdan yurda ulaşan yağmur bulutları bugün Marmara, Ege ve İç Anadolu'da birçok ili etkisi altına alacak. İstanbul da güne çok bulutlu ve yer yer yağmurlu başladı. Peki yağmurlar kaç gün sürecek? Bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin son tahminleri...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre, yurt genelinde hava durumunun parçalı ve az bulutlu, zaman zaman ise çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Özellikle Marmara ve Ege bölgeleriyle birlikte İç Anadolu’nun kuzeybatısında; ayrıca Burdur, Isparta, Konya, Düzce, Bolu, Karabük ve Hakkari çevresinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı öngörülüyor.
Yağışların Trakya bölgesiyle birlikte Çanakkale, Balıkesir, İstanbul İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklenirken, bu bölgelerde su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması isteniyor.
TOZ TAŞINIMI SÜRÜYOR
Diğer yandan, ülkemizin batı ve iç kesimlerinde toz taşınımı görülmesi bekleniyor. Bu durumun görüş mesafesini azaltabileceği, hava kalitesini düşürebileceği ve özellikle solunum rahatsızlığı olan vatandaşlar açısından risk oluşturabileceği ifade ediliyor.
YAĞMUR KAÇ GÜN SÜRECEK?
Meteoroljik verilere göre yağmurlu yurda batıdan giriş yapan ve gün gün ülkenin büyük bölümünde etkisini göstermesi beklenen yağışlı hava sistemi, 1 Haziran Pazartesi gününe kadar birçok bölgede aralıklarla yağış bırakmaya devam edecek. Kurban Bayramı arifesinde ise (4 Haziran) yağmur bulutlarının yurdu büyük ölçüde terk etmesi bekleniyor.
MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
BALIKESİR 37°C Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE 30°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL 27°C Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 28°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
AFYON 33°C Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 35°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA 31°C Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
ADANA 34°C Az bulutlu ve açık
ANTALYA 30°C Parçalı ve az bulutlu
HATAY 31°C Az bulutlu ve açık
ISPARTA 33°C Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
ANKARA 32°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 34°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı
KONYA 33°C Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı
NEVŞEHİR 29°C Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
BOLU 33°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı