26 bin 673 sağlık personeli alınacak! Resmi Gazete'de yayımlandı

10 Aralık 2024 01:55 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 02:10

26 bin 673 sağlık personelinin sözleşmeli olarak istihdam edileceği Resmi Gazete’de yayımlandı.

TEMSAN personel alımı yapıyor! Başvuru tarihi belli oldu

TEMSAN personel alımı yapıyor! Başvuru tarihi belli oldu

Binlerce kişinin beklediği haber geldi. Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı​ Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karara göre; eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet​ dallarında sağlık​ hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilmesine karar verildi.

Yayımlanan karara göre 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 652 tabip, 22 bin 983 uzman tabip olmak üzere toplamda 26 bin 673 yeni sağlık personeli sözleşmeli olarak istihdam edilecek.