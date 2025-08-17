Menü Kapat
TGRT Haber
28°
Editor
Onur Kaya
 | Onur Kaya

26 yıldır dinmeyen acı: 17 Ağustos'un yıl dönümünde deprem şehitleri dualarla anıldı

17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki Büyük Marmara Depremi'nin 26'ncı yıl dönümünde acılar halâ taze. Depremde hayatını kaybeden 17 bin 480 kişi yurt genelinde düzenlenen tören ve etkinliklerde dualarla anılıyor.

Türkiye'de yaşanan en büyük felaketlerden biri olan 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin acısı aradan geçen 26 yıla rağmen hala hafızalarda. 17 binden fazla insanın hayatını kaybettiği, on binlerce kişinin yaralandığı depremin 26'ncı yıl dönümünde saatler 03.02'yi gösterdiğinde eller semaya açıldı. Deprem şehitleri birçok ilde düzenlenen törenlerle anılıyor.

ŞEHİTLER İÇİN DUA

17 Ağustos Depremi'nin 26. yıl dönümünde hayatını kaybedenler saat 03.02'de depremin merkez üssü Kocaeli Gölcük'te anıldı. Kavaklı Sahili'nde bulunan anıt önünde düzenlenen programına Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Yücel Korkut, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve vatandaşlar katıldı. Anıtın önüne çelenk bırakma merasimi gerçekleşmesinin ardından depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

26 yıldır dinmeyen acı: 17 Ağustos'un yıl dönümünde deprem şehitleri dualarla anıldı

"İNSANLAR UYKUDAYKEN DEPREM OLDU"

Duanın ardından açıklama yapan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden 26 yıl geçti. Ama gördüğünüz gibi acılar hala taze. 7.4 büyüklüğünde çok büyük bir depremdi. Merkez üssü Gölcük olmakla birlikte çevrede de çok sayıda yerleşim yeri etkilendi. Hatta biliyorsunuz, İstanbul'da Avcılar'da da çok ciddi yıkıma neden olmuştu. O günden bugüne baktığımızda bazı değişikliklerin yaşandığını, özellikle bu akşamki anma programında da net bir şekilde gördük. 03.02'de insanların uykuda oldukları bir anda deprem meydana geldi. Dışarıya çıkabilen ve hayatta kalanlar, hemen enkazda kalan yakınlarını, eşini, dostunu kurtarmak için çalışmak zorunda kaldı" diye konuştu.

26 yıldır dinmeyen acı: 17 Ağustos'un yıl dönümünde deprem şehitleri dualarla anıldı

"DEPREME HAZIRLIKLI DEĞİLDİK"

2023 yılında meydana gelen deprem ile 1999 depremi arasındaki en temel farkı açıklayan Başkan Sezer, "2009 yılında kurulan çok güçlü bir kurum olan AFAD'ın varlığıdır. Bunun dışında yüzlerce arama kurtarma ekibinin ve akredite olmuş çok sayıda birimin kurulmuş olmasıdır diyebiliriz, temel farklılık budur. 1999 depremine kadar bu derece yıkıcı bir felaketin etkileri konusunda toplum olarak da psikolojik açıdan da bir farkındalığımız yoktu. Türkiye olarak da bu konuda hazırlıklı değildik. Deprem sonrasında alınması gereken önlemlerden ziyade, deprem öncesinde alınması gereken tedbirlerin neler olması gerektiği gündeme geldi. İşte bu süreçte kentsel dönüşüm kavramı Türkiye'nin gündemine girdi" şeklinde konuştu.

26 yıldır dinmeyen acı: 17 Ağustos'un yıl dönümünde deprem şehitleri dualarla anıldı

"1999 DEPREMİ, TÜRKİYE İÇİN BİR MİLAT"

Konuşmasını sürdüren Başkan Sezer, "Biz, örneğin 2023 yılında meydana gelen 6 Şubat Depremi'nden önce, Gölcük merkezde kentsel dönüşüm çalışmalarına başlamıştık. Şu an itibariyle önümüzdeki sene bu zamanlarda tamamen vatandaşlarımızın oturabileceği noktaya gelecek, tamamlanan bloklar var. 36 dönümlük bir alanda, iki katı yerin altında otoparkı bulunan projeler tamamlanmak üzere. Şehre baktığımızda yönetmeliklerde çok önemli değişiklikler görüyoruz. 1975 yönetmeliğine göre yapılmış, zayıf ve dayanıksız binalar vardı. 1999 depreminden sonra ise binaların sağlamlığı noktasında çok ciddi adımlar atıldı. Zemin etüdü, yapı denetim sistemi gibi pek çok düzenleme getirildi. Aslında o büyük felaketten sonra şehircilik anlamında önemli değişiklikler yapıldı. 1999 Depremi, Türkiye için bu anlamda bir milat oldu" ifadelerini kullandı.

26 yıldır dinmeyen acı: 17 Ağustos'un yıl dönümünde deprem şehitleri dualarla anıldı

DEPREM ŞEHİTLERİ İÇİN SELA OKUNDU

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen anma programının ardından, 17 Ağustos 1999 'nin 26'ncı yıl dönümünde saat 03.02'de sela okundu.

Selanın ardından, protokol ve vatandaşlar vaiz eşliğinde dua etti.

26 yıldır dinmeyen acı: 17 Ağustos'un yıl dönümünde deprem şehitleri dualarla anıldı

YALOVA'DA ANMA TÖRENİ

Marmara Depremi'nin en çok etkilediği kentlerden biri olan Yalova'da da felaketin 26. yıl dönümü nedeniyle anma programı düzenlendi. 2 bin 504 kişinin hayatını kaybettiği kentteki anma programı sessiz yürüyüşle başladı. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan yürüyüş 17 Ağustos Deprem Anıtı'nda sona erdi.

26 yıldır dinmeyen acı: 17 Ağustos'un yıl dönümünde deprem şehitleri dualarla anıldı

Anma programı Deprem Anıtı'nda düzenlenen etkinlikle devam etti. Anıt içinde yer alan deprem fotoğraflarının sergilendiği 03.02 ve 45 saniye salonları vatandaşlar tarafından ziyaret edildi. Ardından deprem eğitimin verildiği programda Yalova Müftülüğü görevlileri ise Kuran-ı Kerim ve ilahiler ve dualar okudu.

26 yıldır dinmeyen acı: 17 Ağustos'un yıl dönümünde deprem şehitleri dualarla anıldı

Saatler depremin yaşandığı 03.02'yi gösterdiğinde ise depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlar sevdiklerinin isimlerinin yazılı olduğu mermer blokları karanfil bıraktı.

26 yıldır dinmeyen acı: 17 Ağustos'un yıl dönümünde deprem şehitleri dualarla anıldı
