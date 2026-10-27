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Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 19:12
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 19:12

28 Ekim özel sektöre yarım gün mü, tatil mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde 28 Ekim Çarşamba günü uygulanacak yarım günlük tatil düzeni merak ediliyor. Resmi tatilin saat kaçta başlayacağını araştıran çalışanlar, özel sektörde öğleden sonra izin olup olmadığını ve 29 Ekim'in tatil süresini sorguluyor. Peki, 28 Ekim özel sektöre yarım gün mü, tatil mi?

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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28 Ekim özel sektöre yarım gün mü, tatil mi?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 19:12
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 19:12

öncesinde çalışanların ve öğrencilerin gündeminde 28- tatil takvimi yer alıyor. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında günü saat 13.00'ten itibaren yarım gün, 29 Ekim ise tam gün resmi tatil olarak uygulanıyor. Bu nedenle kamu kurumları, özel sektör iş yerleri, bankalar ve okulların çalışma düzeni de tatil takvimine göre şekilleniyor.

28 EKİM ÖZEL SEKTÖRE YARIM GÜN MÜ?

28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'ten itibaren yarım günlük resmi tatil uygulanıyor. Bu düzenleme özel sektör çalışanlarını da kapsıyor. Cumhuriyet Bayramı tatili, 28 Ekim günü öğleden sonra başlayarak 29 Ekim boyunca devam ediyor.

28 Ekim özel sektöre yarım gün mü, tatil mi?

Kanuna göre 29 Ekim günü özel iş yerlerinin kapalı olması gerekiyor. 28 Ekim öğleden sonra çalışmaya devam eden özel sektör çalışanlarının ücret ve izin hakları ise çalışma koşulları ve ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendiriliyor.

28 Ekim özel sektöre yarım gün mü, tatil mi?

28 EKİM TATİLİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 28 Ekim 2026 Çarşamba günü resmi tatil saat 13.00'te başlıyor. Günün ilk yarısında normal çalışma düzeni devam ederken öğleden sonra resmi tatil sürecine giriliyor.

28 Ekim özel sektöre yarım gün mü, tatil mi?

28 EKİM'DE OKULLAR, BANKALAR VE KAMU KURUMLARI TATİL Mİ?

28 Ekim günü okullarda, kamu kurumlarında ve bankalarda sabah saatlerinde normal çalışma ve eğitim düzeni sürüyor. Saat 13.00 itibarıyla yarım günlük resmi tatil başlıyor. Bankalar ve borsa da bu kapsamda öğleden sonra hizmet vermiyor.

Özel sektör iş yerlerinde ise tatil uygulaması ve çalışma koşulları, ilgili mevzuat ve iş yerinin çalışma düzeni doğrultusunda ele alınıyor.

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, genelinde tam gün resmi tatildir. 2026 yılında 29 Ekim Perşembe gününe denk geliyor. Böylece resmi tatil, 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'te başlayıp 29 Ekim Perşembe günü boyunca devam ediyor ve toplam 1,5 gün sürüyor.

28-29 EKİM TATİLİ HAFTA SONUYLA BİRLEŞİYOR MU?

2026 yılında 29 Ekim Perşembe gününe denk geliyor. 30 Ekim Cuma günü ise resmi tatil değil, normal çalışma günü olarak uygulanıyor. Cuma günü yıllık izin veya uygun bir izin kullananlar, Cumhuriyet Bayramı tatilini hafta sonuyla birleştirerek daha uzun bir tatil yapabiliyor.

ETİKETLER
#Türkiye
#29 Ekim
#Cumhuriyet Bayramı
#28 Ekim
#2429 Sayılı Ulusal Bayram Ve Genel Tatiller Hakkında Kanun
#Gündem
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