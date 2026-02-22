İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, 28 ilde “Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis” suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

28 ilde dev siber operasyonda tutuklamalar: Phishing, bahis, müstehcen görüntü...

Operasyonlarda yakalanan 324 şüphelinin 181'i tutuklandı, 87'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

İSNAT EDİLEN SUÇLAR:

Açıklamaya göre, şüphelilerin şu suçları işledikleri tespit edildi:

-Sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden “yatırım dolandırıcılığı, düşük faizli kredi dolandırıcılığı, bungalov kiralama, ürün satış dolandırıcılığı” temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları,

-Vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları,

-Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları,

-Yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları,

-Pos tefeciliği yaptıkları,

-Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları,

-Kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulama konularında paylaşımlar yaptıkları tespit edildi.

210 MİLYON TL DEĞERİNDE MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Ardahan, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Gümüşhane, Isparta, İzmir, İstanbul, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Mardin, Mersin, Niğde, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Van ve Yalova’da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu şüphelilere ait suçtan elde edildiği değerlendirilen; 3 adet şirket, 1 adet futbol kulübü, 11 adet araç, 3 adet motosiklet, 7 adet daire, 6 adet arsa ve 1 adet iş yeri olmak üzere yaklaşık 210 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu.