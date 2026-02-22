Menü Kapat
TGRT Haber
28 ilde dev siber operasyonda tutuklamalar: Phishing, bahis, müstehcen görüntü...

İçişleri Bakanlığı koordinesinde 28 ilde düzenlenen operasyonlarda 324 şüpheli yakalandı 181 kişi tutuklandı. Şüphelilerin sosyal medya ve (phishing) oltalama siteleri üzerinden dolandırıcılık yaptığı, mobil bankacılık hesaplarına erişim sağladığı ve yasa dışı bahis ağı kurduğu belirlendi.

22.02.2026
22.02.2026
İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, 28 ilde “Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, ” suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda yakalanan 324 şüphelinin 181'i tutuklandı, 87'si hakkında hükümleri uygulandı.

28 ilde dev siber operasyonda tutuklamalar: Phishing, bahis, müstehcen görüntü...

İSNAT EDİLEN SUÇLAR:

Açıklamaya göre, şüphelilerin şu suçları işledikleri tespit edildi:

-Sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden “yatırım dolandırıcılığı, düşük faizli kredi dolandırıcılığı, bungalov kiralama, ürün satış dolandırıcılığı” temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları,

-Vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları,

-Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları,

-Yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları,

-Pos tefeciliği yaptıkları,

-Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları,

-Kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulama konularında paylaşımlar yaptıkları tespit edildi.

210 MİLYON TL DEĞERİNDE MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Ardahan, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Gümüşhane, Isparta, İzmir, İstanbul, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Mardin, Mersin, Niğde, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Van ve Yalova’da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu şüphelilere ait suçtan elde edildiği değerlendirilen; 3 adet şirket, 1 adet futbol kulübü, 11 adet araç, 3 adet motosiklet, 7 adet daire, 6 adet arsa ve 1 adet iş yeri olmak üzere yaklaşık 210 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu.

