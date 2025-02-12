28 milyon makaronu ucuz diye stok yapmış! 'Pes' dedirten savunma

Güvenlik güçleri, kaçakçılara göz açtırmıyor.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 45 yaşındaki Barış A.'nın gümrük kaçağı makaron ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

20 MİLYON DEĞERİNDE ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

Bunun üzerine KOM polisleri, Barış A.’ın Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi’ndeki deposuna operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda, depoda piyasa değeri 20 milyon TL olduğu tespit edilen 28 milyon 150 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

"ÇARŞIDA UCUZA GÖRÜNCE STOK YAPTIM"

Gözaltına alınan Barış A.'nın, "Çarşıda bunları ucuz görünce alıp stok yaptım. Daha sonra satacaktım." dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Barış A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.