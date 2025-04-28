28 Nisan hava durumu| Meteroloji'den sarı kodlu fırtına alarmı! İki gün çok kuvvetli esecek

Meteoroloji 28 Nisan hava durumu raporunu yayımladı. Yurdun birçok bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, 3 il için sarı kodla kuvvetli rüzgar ve fırtına alarmı verildi. İşte son hava tahmin raporu ve diğer detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Nisan tarihli hava durumu tahminlerini paylaştı. Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle Marmara Bölgesi'nde kuzey ve kuzeydoğudan esecek kuvvetli rüzgarın, yer yer kısa süreli fırtınaya dönüşmesi bekleniyor. İşte detaylar...
Meteoroloji'nin güncel hava durumu raporuna göre, bugün Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Özellikle Ege Bölgesi, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Karaman çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Denizli çevresi ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç bölgelerinde ise yağışların zaman zaman kuvvetli olabileceği bildirildi.
Bugün Marmara Bölgesi'nde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden etkili rüzgarlar esmesi öngörülüyor. Rüzgar hızının genel olarak 40-60 km/saat arasında olacağı, Marmara'nın güney kesimlerinde ise yer yer 70-80 km/saat hıza ulaşabileceği tahmin ediliyor.
Çanakkale, Balıkesir ve Bursa'nın batısında kısa süreli fırtına (80 km/saat) riski bulunuyor. Hava durumu kaynaklarına göre vatandaşların, olası ağaç devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları gerekiyor.
Diğer yandan özellikle Karadeniz Bölgesi'nde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis oluşması bekleniyor. Görüş mesafesinin azalabileceği bu bölgelerde sürücülerin dikkatli olmaları tavsiye ediliyor.
BALIKESİR 17°C Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE 19°C Parçalı bulutlu
İSTANBUL 15°C Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 17°C Parçalı ve çok bulutlu
AFYON 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR 23°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; iç kesimlerin öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MANİSA 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ADANA 26°C Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 23°C Parçalı ve çok bulutlu
BURDUR 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 28°C Parçalı ve çok bulutlu
ANKARA 16°C Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI 18°C Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR 16°C Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 20°C Parçalı ve çok bulutlu
BOLU 19°C Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 16°C Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP 13°C Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 12°C Parçalı ve çok bulutlu
AMASYA 17°C Parçalı ve çok bulutlu
RİZE 13°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 13°C Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 13°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM 14°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 24°C Parçalı ve çok bulutlu
VAN 17°C Parçalı ve çok bulutlu
ADIYAMAN 26°C Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR 26°C Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP 28°C Parçalı bulutlu
SİİRT 26°C Parçalı ve çok bulutlu