28 Nisan hava durumu| Meteroloji'den sarı kodlu fırtına alarmı! İki gün çok kuvvetli esecek

Meteoroloji 28 Nisan hava durumu raporunu yayımladı. Yurdun birçok bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, 3 il için sarı kodla kuvvetli rüzgar ve fırtına alarmı verildi. İşte son hava tahmin raporu ve diğer detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Nisan tarihli hava durumu tahminlerini paylaştı. Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle Marmara Bölgesi'nde kuzey ve kuzeydoğudan esecek kuvvetli rüzgarın, yer yer kısa süreli fırtınaya dönüşmesi bekleniyor. İşte detaylar...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (28 NİSAN 2025)

Meteoroloji'nin güncel hava durumu raporuna göre, bugün Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Özellikle Ege Bölgesi, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Karaman çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Denizli çevresi ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç bölgelerinde ise yağışların zaman zaman kuvvetli olabileceği bildirildi.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Bugün Marmara Bölgesi'nde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden etkili rüzgarlar esmesi öngörülüyor. Rüzgar hızının genel olarak 40-60 km/saat arasında olacağı, Marmara'nın güney kesimlerinde ise yer yer 70-80 km/saat hıza ulaşabileceği tahmin ediliyor.

3 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Çanakkale, Balıkesir ve Bursa'nın batısında kısa süreli fırtına (80 km/saat) riski bulunuyor. Hava durumu kaynaklarına göre vatandaşların, olası ağaç devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları gerekiyor.

SİS VE PUSA DİKKAT

Diğer yandan özellikle Karadeniz Bölgesi'nde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis oluşması bekleniyor. Görüş mesafesinin azalabileceği bu bölgelerde sürücülerin dikkatli olmaları tavsiye ediliyor.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

BALIKESİR 17°C Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE 19°C Parçalı bulutlu

İSTANBUL 15°C Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 17°C Parçalı ve çok bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

AFYON 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 23°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; iç kesimlerin öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

ADANA 26°C Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 23°C Parçalı ve çok bulutlu

BURDUR 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 28°C Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ANKARA 16°C Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI 18°C Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 16°C Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 20°C Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

BOLU 19°C Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 16°C Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP 13°C Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 12°C Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

AMASYA 17°C Parçalı ve çok bulutlu

RİZE 13°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 13°C Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 13°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ERZURUM 14°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 24°C Parçalı ve çok bulutlu

VAN 17°C Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ADIYAMAN 26°C Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR 26°C Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 28°C Parçalı bulutlu

SİİRT 26°C Parçalı ve çok bulutlu