Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

28 Nisan hava durumu| Meteroloji'den sarı kodlu fırtına alarmı! İki gün çok kuvvetli esecek

Meteoroloji 28 Nisan hava durumu raporunu yayımladı. Yurdun birçok bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, 3 il için sarı kodla kuvvetli rüzgar ve fırtına alarmı verildi. İşte son hava tahmin raporu ve diğer detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
28 Nisan hava durumu| Meteroloji'den sarı kodlu fırtına alarmı! İki gün çok kuvvetli esecek
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
28.04.2025
saat ikonu 06:55
|
GÜNCELLEME:
28.04.2025
saat ikonu 07:00

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Nisan tarihli hava durumu tahminlerini paylaştı. Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle Marmara Bölgesi'nde kuzey ve kuzeydoğudan esecek kuvvetli rüzgarın, yer yer kısa süreli fırtınaya dönüşmesi bekleniyor. İşte detaylar...

28 Nisan hava durumu| Meteroloji'den sarı kodlu fırtına alarmı! İki gün çok kuvvetli esecek

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (28 NİSAN 2025)

Meteoroloji'nin güncel hava durumu raporuna göre, bugün Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Özellikle Ege Bölgesi, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Karaman çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Denizli çevresi ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç bölgelerinde ise yağışların zaman zaman kuvvetli olabileceği bildirildi.

28 Nisan hava durumu| Meteroloji'den sarı kodlu fırtına alarmı! İki gün çok kuvvetli esecek

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Bugün Marmara Bölgesi'nde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden etkili rüzgarlar esmesi öngörülüyor. Rüzgar hızının genel olarak 40-60 km/saat arasında olacağı, Marmara'nın güney kesimlerinde ise yer yer 70-80 km/saat hıza ulaşabileceği tahmin ediliyor.

28 Nisan hava durumu| Meteroloji'den sarı kodlu fırtına alarmı! İki gün çok kuvvetli esecek

3 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Çanakkale, Balıkesir ve Bursa'nın batısında kısa süreli fırtına (80 km/saat) riski bulunuyor. Hava durumu kaynaklarına göre vatandaşların, olası ağaç devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları gerekiyor.

28 Nisan hava durumu| Meteroloji'den sarı kodlu fırtına alarmı! İki gün çok kuvvetli esecek

SİS VE PUSA DİKKAT

Diğer yandan özellikle Karadeniz Bölgesi'nde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis oluşması bekleniyor. Görüş mesafesinin azalabileceği bu bölgelerde sürücülerin dikkatli olmaları tavsiye ediliyor.

28 Nisan hava durumu| Meteroloji'den sarı kodlu fırtına alarmı! İki gün çok kuvvetli esecek

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

BALIKESİR 17°C Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE 19°C Parçalı bulutlu

İSTANBUL 15°C Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 17°C Parçalı ve çok bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

AFYON 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 23°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; iç kesimlerin öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

ADANA 26°C Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 23°C Parçalı ve çok bulutlu

BURDUR 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 28°C Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ANKARA 16°C Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI 18°C Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 16°C Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 20°C Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

BOLU 19°C Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 16°C Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP 13°C Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 12°C Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

AMASYA 17°C Parçalı ve çok bulutlu

RİZE 13°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 13°C Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 13°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ERZURUM 14°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 24°C Parçalı ve çok bulutlu

VAN 17°C Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ADIYAMAN 26°C Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR 26°C Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 28°C Parçalı bulutlu

SİİRT 26°C Parçalı ve çok bulutlu

Sıkça Sorulan Sorular

FIRTINALI HAVALARDA NE YAPILMALI?
Son meteorolojik durumla ilgili güncel bilgiye sahip olun Fırtınadan önce uyarıları radyo ve TV dan takip edin. Merdiven, bahçe mobilyası gibi serbest nesneleri ya da pencere ve camları kırıp içeri girebilecek her şeyi emniyete alın. Kapı ve pencereleri, özellikle evin rüzgar alan tarafında olanları, garaj kapısı gibi büyük kapıları kapatın ve emniyetli bir şekilde bağlayın. Araçları, varsa garaja park edin, yoksa onları bina, ağaç, duvar ve çitlerden uzakta tutun. Çatı katı /tavan arası kapılarını ya da kapaklarını kapatın ve sürgüyle emniyete alın. Eğer pencerelerde panjur / kepenk varsa bunların kapatılıp bağlandığından emin olun. Eğer bacalar uzun ve kötü durumdaysa mümkün olduğunca sağlamlaştırın. Afet ilk yardım çantasını yanınıza alın. Fırtına sırasında mümkün olduğunca evde kalın. Dışarı çıkarsanız, bina ve ağaçlara yakın yerlerde yürümeyin ve onlara sığınmayın. Duvar ve çitlerin korunaklı tarafından uzak durun, korunaklı tarafa yıkılacağını unutmayın. Fırtına devam ederken hasarı onarmak için dışarı çıkmayın. Evinize girerken ve çıkarken kapıları arkanızdan kapatın ve güvenli yolu tercih edin. İçerdeki kapıları yalnızca ihtiyacınız olduğunda açın ve arkanızdan kapatın. Fırtınaya maruz kalan yollarda araba kullanıyorsanız (köprüler ve viyadükler) dikkatli olun mümkünse yolculuğunuzu erteleyin ya da alternatif yollar bulun. Eğer yüksek bir aracınız varsa ya da yüksek bir aracı çekiyorsanız daha da dikkatli olun, yavaşlayın ve yandan esen rüzgara dikkat edin. Gerçekten gerekli olmadığı sürece yolculuk yapmayın. Fırtınadan sonra Yere düşmüş ya da hala sallanmakta olan elektrik / telefon kablolarına dokunmayın. Duvar, bina ve ağaçlara yakın yürümeyin, fırtınanın zayıflatmış olabileceğini unutmayın. Savunmasız komşu ve yakınlarınızın güvende olduğundan emin olun ve tamirat için gerekli düzenlemeleri yapmalarına yardım edin. (AFAD)
ETİKETLER
#Hava Durumu
#Güncel Hava Durumu
#sis ve pus
#fırtınalı hava
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.