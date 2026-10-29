29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajları 2026- Atatürk’ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri… Uzun, kısa, farklı, anlamlı ve resimli Cumhuriyet Bayramı Mesajları

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türk milletinin tarihinde yeni bir devrin kapılarının açıldığı ve egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunun belgelendiği tarihtir. Cumhuriyet’in ilanının 103. yıl dönümü yurt genelinde kutlanmaya başlanırken sevdiklerinden uzak olanlar ise bu anlamlı günü sosyal medya hesaplarından kutlayacak. Cumhuriyet heyecanına ve duygusuna ortak olmak isteyenler en iyi dileklerini “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajlarıyla iletecek. Bizde Cumhuriyet’in yıl dönümüne özel en güzel, anlamlı, farklı, yeni, uzun, kısa, resimli Cumhuriyet Bayramı sözlerini sizler için derledik. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajlarının yanı sıra Atatürk görselleri ve Atatürk’ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri sıkça tercih ediliyor. İşte, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları….

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI 2026

Cumhuriyet, bir milletin bağımsızlık sevdasının, özgürlük mücadelesinin ve aydınlık yarınlara olan inancının en büyük eseridir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cumhuriyetimizi bizlere armağan eden tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!

“En büyük eserim” diyerek bizlere emanet edilen Cumhuriyet, sonsuza kadar yaşayacak en değerli mirasımızdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı, sevgi ve minnetle anıyor; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı gururla kutluyoruz.

Bugün, bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün ve milletçe kenetlenişimizin simgesi Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Bu büyük mirası aynı inanç ve kararlılıkla geleceğe taşımak hepimizin sorumluluğudur. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!

Cumhuriyet, çocuklarımıza bırakacağımız en güzel miras, yarınlarımıza duyduğumuz en büyük umuttur. Bu değerli emaneti korumak ve daha aydınlık bir gelecek için çalışmak dileğiyle… 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!

Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizin değerlerini yaşatmaya ve geleceğe taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.

Bir milletin yeniden doğuşunun adı Cumhuriyet! Özgürlüğümüzün, bağımsızlığımızın ve ortak geleceğimizin simgesi Cumhuriyetimizi sonsuza dek yaşatacağız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!

Özgürlüğümüzü borçlu olduğumuz başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, saygı ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyetimizin kazanımlarını koruyarak nice aydınlık yarınlara ulaşmak dileğiyle… 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!

Cumhuriyet; geçmişimizin onuru, bugünümüzün gücü ve geleceğimizin teminatıdır. Aynı bayrak altında, aynı umutla ve aynı bağımsızlık sevdasıyla nice yüzyıllara… Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı yürekten kutluyoruz. Yaşasın Cumhuriyet!

103. YIL DÖNÜMÜ TEMALI 29 EKİM MESAJLARI VE SÖZLERİ

Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi aynı inanç ve kararlılıkla geleceğe taşımaya devam edeceğiz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!

Bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün ve milletçe birlik oluşumuzun simgesi Cumhuriyetimiz 103 yaşında! Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu eşsiz mirası bizlere kazandıran tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz. Yaşasın Cumhuriyet!

103 yıldır aynı gurur, aynı heyecan ve aynı bağımsızlık sevdasıyla Cumhuriyetimizi yaşatıyoruz. Geçmişimizden aldığımız güçle daha aydınlık yarınlara yürümeye devam edeceğiz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!

Cumhuriyetimizin 103. yılında, özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın değerini bir kez daha yürekten hissediyoruz. Atatürk’ün bizlere bıraktığı bu kıymetli mirası korumak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Nice yıllara Cumhuriyet!

Bir milletin bağımsızlık mücadelesiyle yazılan büyük destanın üzerinden 103 yıl geçti. Cumhuriyetimizin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet, saygı ve minnetle anıyoruz. 29 Ekim kutlu olsun!

Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümü kutlu olsun! Dün olduğu gibi bugün de Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkıyor, birlik ve beraberlik içinde geleceğe umutla bakıyoruz. Bu büyük mirasın ışığı ülkemizi sonsuza dek aydınlatsın.

103 yıllık gurur, bağımsızlık ve özgürlük hikâyesi… Cumhuriyetimiz, milletimizin en büyük kazanımlarından ve geleceğe bırakacağımız en değerli miraslardan biridir. Bu anlamlı günde Cumhuriyet Bayramımızı yürekten kutluyoruz!

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kurulan Cumhuriyetimizin 103. yılını büyük bir onurla karşılıyoruz. Cumhuriyetimizin kazanımlarını koruyarak, umutla ve kararlılıkla nice aydınlık yarınlara ulaşmak dileğiyle… 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!

103 yıl önce yakılan bağımsızlık meşalesi, bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Cumhuriyetimizin değerlerini yaşatmak, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek ve geleceğe umutla yürümek dileğiyle… Yaşasın Cumhuriyet!

Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünde, aynı bayrağın altında aynı bağımsızlık ruhuyla kenetleniyoruz. Bu anlamlı günü bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyoruz.

ATATÜRK’ÜN CUMHURİYET İLE İLGİLİ SÖZLERİ

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu devam ettirecek sizlersiniz.

Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare, cumhuriyet idaresidir.

Milletin saltanat ve hakimiyet makamı yalnız ve ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir.

Cumhuriyet düşüncede, bilgide, sağlıkta güçlü ve yüksek karakterli koruyucular ister. Hükümetlerin icraatı menfi olup da millet itiraz etmez ve iktidarı düşürmezse bütün kusur ve kabahatlere katılmış demektir.

Bütün dünya bilsin ki, benim için bir yandaşlık vardır: Cumhuriyet yandaşlığı, düşünsel ve toplumsal devrim yandaşlığı. Bu noktada yeni Türkiye topluluğunda, bir bireyi bunun dışında düşünmek istemiyorum.

Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.”

“Cumhuriyet yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir.”

“Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare cumhuriyet idaresidir.”

“Cumhuriyet millî egemenlik temeline dayanan halk hükûmetidir.”

“Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.”

“Cumhuriyet, yeni ve sağlam esaslarıyla, Türk milletini emin ve sağlam bir istikbal yoluna koyduğu kadar, asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle, büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur.”