29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz ulaşım kararı Resmi Gazete'de
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
19 Ekim 2024 00:18 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 00:42
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hatt için ücretsiz ulaşım kararı açıklandı
Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, vatandaşlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek.
Kaynak: tgrthaber.com
Bu ne güzel bir habermış, 29 Ekim'de herkes rahatça gidebilir şimdi Umarım herkes güvende kalır