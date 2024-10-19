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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz ulaşım kararı Resmi Gazete'de

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
19 Ekim 2024 00:18 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 00:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hatt için ücretsiz ulaşım kararı açıklandı

Başkentray​, Marmaray​, İZBAN​, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı​'nda  ücretsiz hizmet verecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, vatandaşlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz ulaşım kararı Resmi Gazete'de - 1. Resim

Kaynak: tgrthaber.com
Cumhuriyet Bayramıbaşkentraymarmarayizban

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Ayşe19 Ekim 2024 00:22

Bu ne güzel bir habermış, 29 Ekim'de herkes rahatça gidebilir şimdi Umarım herkes güvende kalır

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