29 Ekim gösterilerine damga vurmuştu! Müstehcen gösteriye soruşturma

31 Ekim 2024 17:50 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 17:53

İzmir Buca'da gerçekleşen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında sarf edilen müstehcen sözlere soruşturma başlatıldı. İngilizce şarkı ile dans gösterisi sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

İzmir​'in Buca​ ilçesinde program kapsamında 29 Ekim​ Cumhuriyet Bayramı​ kutlamaları gerçekleşti. İlkokulda gerçekleşen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında yapılan dans gösterisinde öğrencilerin İngilizce bir şarkı eşliğinde dans etmeleri, şarkıda yer alan bazı ifadelerin uygunsuz olduğu gerekçesiyle sosyal medyada geniş yankı buldu. Tepkiler üzerine İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili bir soruşturma başlattığını duyurdu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dans gösterisinde kullanılan şarkıda uygun olmayan sözlerin bulunduğuna dair haberlerin sosyal medya ve haber sitelerinde yer aldığı ifade edildi.

Konuyla ilgili okul idarecileri, tören komitesi ve öğretmen C.A. hakkında soruşturma başlatıldığı duyurdu.