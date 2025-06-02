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 | Özge Sönmez

29 ilde büyük operasyon! 5 milyar TL’lik mal varlığına el konuldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında 29 ilde düzenlenen operasyonlarda 145 şüphelinin tutuklandığını duyurdu. Operasyon kapsamında 5 milyar TL’lik mal varlığına da el konuldu.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.06.2025
saat ikonu 07:59
|
GÜNCELLEME:
02.06.2025
saat ikonu 08:10

29 il merkezli 'nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi, bilişim sistemlerine girme' suçlarına yönelik son 1 haftadır devam eden operasyonlarda 145 şüpheli tutuklandı. Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Yaklaşık 5 milyar TL’lik mal varlığına el konuldu.

29 ilde büyük operasyon! 5 milyar TL’lik mal varlığına el konuldu

5 MİLYARLIK MAL VARLIĞI

Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

“Siber Suçlarla Mücadele Kapsamında Son 1 Haftada 145 Şahıs TUTUKLANDI, Yaklaşık 5 Milyar TL’lik Mal Varlığına El Konuldu. 29 il merkezli “Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Bilişim Sistemlerine Girme” suçlarına yönelik son 1 haftadır devam eden operasyonlarımızda; 423 şüpheliyi yakaladık. Şüphelilerden; 145’i tutuklandı. 128’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerin; Sosyal medya platformları ve Oltalama (Phishing) siteleri üzerinden “forex yatırım ortaklığı, kripto yatırım danışmanlığı, hediye çeki, araç kiralama/kapora, kiralık bungalov, ürün satışı ve dijital sazan sarmalı” adı altında vatandaşlarımızı dolandırdıkları, yasa dışı bahis ve kumarda kullanılmak üzere banka hesapları topladıkları, yasa dışı bahis sitelerine alt yapı sağlama, kumar oynatma ve para nakline aracılık ettikleri, müstehcen çocuk görüntüleri bulundurdukları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişerek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

29 ilde büyük operasyon! 5 milyar TL’lik mal varlığına el konuldu

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerimizce; Adana, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla, Sivas, Van, Erzincan, Gümüşhane, Manisa, Kayseri, Niğde, Aydın, Afyonkarahisar, Edirne, Kahramanmaraş, Karabük, Bingöl, Kars, Bartın, Zonguldak, Tekirdağ, Ağrı, Karaman ve Mersin merkezli Adıyaman, Çanakkale, Bitlis, Çorum, Hatay, Konya, Mardin, Malatya, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak, Yalova, Yozgat, Trabzon, Eskişehir, Batman, Ordu, Hakkari, Elazığ, Erzurum, Kütahya ve Ankara olmak üzere toplam 52 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Yasa Dışı Bahis, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği, Nitelikli Hırsızlık, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklamak ve Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Yaklaşık 5 Milyar TL’lik mal varlığına el konuldu.

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