28 Nisan 2024 01:38 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 01:41
3 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü: Yaralılar var
Malatya'da 3 aracın birbirine girdiği trafik kazasında, 3 kişi yaralandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde gece yarısı feci bir kaza meydana geldi. Nikah Sarayı mevkiinde seyir halinde olan üç araç kavşak içerisinde dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu çarpıştı.
Kazada ortalık savaş alınana dönerken, 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekiplerinin sevk edildiği kazada ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı