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3 çocuğu anne ve babasından ayıran korkunç kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
26 Temmuz 2024 01:24 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 01:28

Kayseri-Ankara yolunda iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen korkunç kazada 3 çocuk anne ve babasız kaldı.

Kayseri-Ankara yolunda bir aileyi birbirinden koparan korkunç bir kaza meydana geldi. Kalkancık mevkiinde Samet D. idaresindeki otomobil ile F.B. idaresindeki otomobil çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

ANNE VE BABASIZ KALDILAR

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde otomobilde bulunan Samet D. (35) ve eşi Leman D.'nin (32) hayatını kaybettiği belirlenirken, otomobilde bulunan çocukları H.C.D. (14), H.D. (5) ağır olmak üzere D.D. (12) ve F.B. ile birlikte 4 kişi de yaralandı.

3 çocuğu anne ve babasından ayıran korkunç kaza: 2 ölü, 4 yaralı - 1. Resim

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, anne ve babanın cenazesi de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

3 çocuğu anne ve babasından ayıran korkunç kaza: 2 ölü, 4 yaralı - 2. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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