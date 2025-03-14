İstanbul merkezli 3 ilde askeri casusluk operasyonu! İran istihbaratına bilgi aktaran 5 kişi gözaltına alındı

İstanbul
İstanbul, Antalya ve Mersin'de düzenlenen operasyonda; Türkiye’de konuşlu askeri üs ve önem arz eden bölgelerin bilgilerini İran istihbarat servisine aktardığı tespit edilen 5 casus yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ortak çalışmasında; İran Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat birimiyle bağlantılı olduğu belirlenen şüpheliler tespit edildi.
Türkiye'den İran istihbarat servisine bilgi sızdırdığı belirlenen 5 şüpheliye yönelik İstanbul, Antalya ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.
3 ilde sabah saatlerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.