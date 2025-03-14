İstanbul merkezli 3 ilde askeri casusluk operasyonu! İran istihbaratına bilgi aktaran 5 kişi gözaltına alındı

İstanbul, Antalya ve Mersin'de düzenlenen operasyonda; Türkiye’de konuşlu askeri üs ve önem arz eden bölgelerin bilgilerini İran istihbarat servisine aktardığı tespit edilen 5 casus yakalandı.