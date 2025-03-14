Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

İstanbul merkezli 3 ilde askeri casusluk operasyonu! İran istihbaratına bilgi aktaran 5 kişi gözaltına alındı

İstanbul, Antalya ve Mersin'de düzenlenen operasyonda; Türkiye’de konuşlu askeri üs ve önem arz eden bölgelerin bilgilerini İran istihbarat servisine aktardığı tespit edilen 5 casus yakalandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İstanbul merkezli 3 ilde askeri casusluk operasyonu! İran istihbaratına bilgi aktaran 5 kişi gözaltına alındı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.03.2025
saat ikonu 13:51
|
GÜNCELLEME:
14.03.2025
saat ikonu 14:36

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ortak çalışmasında; İran Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat birimiyle bağlantılı olduğu belirlenen şüpheliler tespit edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Türkiye'den İran istihbarat servisine bilgi sızdırdığı belirlenen 5 şüpheliye yönelik İstanbul, Antalya ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İRAN CASUSLARI YAKALANDI

3 ilde sabah saatlerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
FETÖ'nün para kasaları tek tek ifşa edildi! İngiltere teröristlere resmen kucak açmış: Tek adreste onlarca şirket
Belediyelere DHKP-C operasyonu: Şükrü Genç'in de aralarında bulunduğu 34 şüpheli adliyeye sevk edildi
Yasa dışı bahis çetesi çökertildi! Aylık 88 milyon TL işlem hacmi: Çok sayıda gözaltı var
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.