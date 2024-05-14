Mahzen operasyonlarında 2 ayrı çete çökertildi

14 May 2024 08:05 - Güncelleme : 14 May 2024 08:49

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Edirne merkezli 3️ ilde düzenlenen “Mahzen-44” operasyonlarında elebaşılığını Metin Singer’in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiği operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 15 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mahzen-44" operasyonu ile elebaşılığını Metin Singer'in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğin açıkladı. Operasyonlar sonucunda çok sayıda ruhsatsız tabanca, 9 adet sahte pasaport ve çok sayıda delici ve kesici alet ele geçirildi."

HAKAN USLU SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ

Tekirdağ merkezli 4 ilde jandarma tarafından düzenlenen “Mahzen-45” operasyonlarında, elebaşılığını Hakan Uslu’nun yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 6 şüpheli yakalandı.