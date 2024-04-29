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29 Nisan 2024 09:51 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 10:04

3 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Konya merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ operasyonlarında çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
3 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Konya'da savcılık; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 4 şüpheli hakkında soruşturma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile bugün Konya merkezli İstanbul ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin Konya İl Jandarma Komutanlığında adli işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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