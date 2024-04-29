29 Nisan 2024 09:51 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 10:04
3 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Konya merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ operasyonlarında çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Konya'da savcılık; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 4 şüpheli hakkında soruşturma başlattı.
Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile bugün Konya merkezli İstanbul ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin Konya İl Jandarma Komutanlığında adli işlemleri devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı