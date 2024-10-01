3 ilde turuncu alarm verildi, okullar tatil edildi! Valiliklerden peş peşe açıklamalar

01 Ekim 2024 05:38 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 05:38

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Bartın, Zonguldak ve Kastamonu'da eğitime 1 gün ara verildi. Valilikler sosyal medya hesapları üzerinden duyuru peş peşe duyuru yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) 1 Ekim 2024 raporuna göre, Bartın​, Kastamonu​ ve Zonguldak​'ta turuncu kodlu uyarı verildi. Şiddetli sağanak yağış ve fırtınanın beklendiği 3 ilde, valiliklerden de peş peşe açıklamalar geldi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 ilde eğitime 1 gün ara verildi.

BARTIN

Bartın Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 1 Ekim 2024 Salı günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin, aynı tarihte 1 gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

KASTAMONU

Kastamonu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında, 1 Ekim Salı günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de belirtilen tarihte idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ZONGULDAK

AFAD’ın turuncu kod uyarısı verdiği Zonguldak’ta, valilik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kent genelinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 Ekim Pazartesi günü tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu imzasını taşıyan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle; ilimiz genelindeki resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile özel eğitim kurslarında 1 Ekim Pazartesi günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." denildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.