3 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürüldü! Korkunç cinayet kamerada

08 Kasım 2024 12:20 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 12:43

Ankara’da spor salonu işleten Fatih Oral’dan istediği haracı alamayan Fatih S. dehşet saçtı. 3 yaşındaki oğlunun gözü önünde uğradığı silahlı saldırıda ölen adamın görüntüleri ortaya çıktı.

Çankaya’nın Dikmen semtinde spor salonu işleten Fatih Oral'dan haraç isteyen Fatih S. dükkanı bastı. Israrla haraç isteyen Fatih S. istediğini alamayınca dükkanı kurşunladı. Tanınmamak için motosiklet kaskıyla gelen şüpheli, 3 yaşındaki oğlunun yanında Oral’a ateş etti.

KONUŞMAK İÇİN GELDİĞİNİ SÖYLEDİ

Ağır yaralanan Oral yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, saldırının ardından kaçan Fatih S. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fatih S.'nin mahkemede verdiği ifadede salona konuşmak için geldiğini, kendisine yapılan saldırıya karşılık vermek için ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

KORKUNÇ CİNAYET ANI ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili konuşan davanın avukatı Sait Bingöl, saldırganın söylediklerinin doğruyu yansıtmadığını belirterek şunları dedi:

“Fatih Oral’ı katleden şahıs, son mahkemede verdiği ifadede konuşmak için olay yerine gittiğini ve kendisine yönelik gerçekleştirilen saldırıya cevap vermek amacıyla ateş ettiğini söylemiştir. Ancak özellikle dosyaya sunulan görüntülerden anlaşılacağı üzere saldırgan herhangi bir şekilde görüşmek için olay yerine gitmediği gibi, öldürdüğü kişiyle de arasında herhangi alacak verecek durumu söz konusu değildir. Anlatılanların doğru olmadığı, dosyaya yansıdığı haliyle saldırganın öldürmek amacıyla olay yerine gittiği ortadadır. Öldürülen kişi, yanında 3 yaşında çocuğu olduğu halde saldırıya uğramıştır. Sanığın yaptığının hiçbir şekilde tasvip edilecek bir tarafı yoktur. Bunu mahkemede belirttik. Dosyalardaki görüntülerle birlikte bunun vahşi bir cinayet olduğu, öldürme şeklinin de göz önüne alındığında sanığın hiçbir şekilde tereddüt etmeden ateş ettiği, ateş sayısı da dikkate alındığında bunun hiçbir şekilde affedilemeyeceği ortadadır. Sanığın ağır tahrik hükümlerinden yaralanmak için bu şekilde ifade verdiği ortadadır. Biz bu nedenle davanın takipçisiyiz. Saldırganın en ağır cezayı alması için hukuk mücadelemize devam edeceğiz.”