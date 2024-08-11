3 yıl önce sel felaketinin vurduğu Bozkurt'ta inanılmaz değişim! Öncesi ve sonrası

11 Ağustos 2024 10:34 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 10:49

Türkiye, bundan tam 3 yıl önce büyük bir sel felaketiyle sarsılmıştı. Takvimler 11 Ağustos 2021 tarihini gösterdiğinde Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde şiddetli yağışın ardından Ezine Çayı taşmış, şehir adeta devasa bir nehir yatağına dönüşmüş, azgın sular 65 vatandaşımızı hayattan koparmıştı.

ŞEHRİ BALÇIK YUTMUŞTU

7 kişinin de kaybolarak bir daha bulunamadığı büyük felaket şehirde adeta taş üstünde taş bırakmamış, iş yerleri ile çok sayıda ev, su ve balçık altında kalmış, onlarca binada zarar oluşmuş ve altyapı kullanılamaz hale gelmişti.

Büyük felaketin 3. yıl dönümü geride kalırken, geçen sürede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın önderliğinde yürütülen özverili çalışmalarla Bozkurt ilçesi adeta bambaşka bir kimliğe kavuştu. Büyük bölümü tamamlanan şehrin yeniden imar edilmesine dönük çalışmalar kapsamında ilçeye, TOKİ tarafından iş yerleri ve konutlar yapıldı, selin tekrarlanmaması için Ezine Çayı'nda çalışma yürütüldü.

Selin yok ettiği yeşil alanlar tekrar eski görüntüsüne kavuşturulurken, ilçenin sosyal alanları genişletildi ve modern bir görünüme kavuşturuldu.

BAKAN KURUM ESKİ VE YENİ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Bozkurt'un son halinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Kurum, videoya iliştirdiği mesajında ise o gün Bozkurtlu vatandaşlara, "Sizi yalnız bırakmayacağız, bize güvenin" dediklerini anımsatarak, "Sözümüzü tuttuk. Bozkurt'u ayağa kaldırdık. Evleri, dükkanları, caddeleri yeniden inşa ettik. Allah milletimize bu felaketleri bir daha yaşatmasın" ifadelerine yer verdi.