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 | Özge Sönmez

3 yıl önceki mail 47 milyarlık vurgunu ortaya çıkardı! 85 banka çalışanına POS cihazı operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen POS cihazı soruşturmanın detayları ortaya çıktı. Aralarında 2 banka ve bir firma çalışanlarının da arlarında bulunduğu 85 şüphelinin POS cihazlarıyla yabancı kartlar üzerinden yüksek hacimli finansal hareketlerde bulundukları tespit edildi. Yapılan operasyonda şüphelilere ait banka hesaplarında toplamda 47,5 milyar lirayı aşan işlem hacmi şoke etti.

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3 yıl önceki mail 47 milyarlık vurgunu ortaya çıkardı! 85 banka çalışanına POS cihazı operasyonu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.07.2025
saat ikonu 12:37
|
GÜNCELLEME:
08.07.2025
saat ikonu 12:51

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 2022'de alınan bir 'e-posta' ihbarı ile kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Ekiplerin incelemeleri sonucu, ' işlemek amacıyla örgüt kurma', 'tefecilik', 'Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu 36. maddesine muhalefet', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun 28. maddesine muhalefet' suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, bir kısım gerçek kişiler ve tüzel kişilikler hakkında bazı tespitler yapıldı.

MALİ PROFİLLERLE UYUMSUZ

Soruşturma kapsamında bazı şahısların ve şirketlerin şüpheli işlemlerde bulunduğu, mali ve profilleriyle örtüşmeyen yüksek hacimli finansal hareketlerde bulunduğu, ayrıca şüphelilerin bankacılık işlemlerinin mesleki ve mali profilleriyle uyumsuz olduğu belirlendi.

47,5 MİLYAR LİRALIK VURGUN

Soruşturma çerçevesinde 2024 yılında hazırlanan MASAK raporuna göre, 2022-2024 yılları arasında 21 firmaya ait 312 POS cihazı üzerinden toplamda 47,5 milyar lirayı aşan işlem hacmine ulaşıldığı, bu işlemlerin yüzde 99,99’unun yabancı kartlar üzerinden gerçekleştiği, işlem hacminin büyük kısmının aynı gün içinde, farklı kartlarla, aynı tutarlarda yapılan işlemlerden oluştuğu, bu işlemlerin yüzde 93,11’lik bölümünü teşkil ettiği ve bu işlemlerin önemli bir bölümünün gece saatlerinde gerçekleştiği ve firmaların faaliyet alanlarıyla işlem zamanları arasında belirgin bir uyumsuzluk bulunduğu aktarıldı. Soruşturma kapsamında gerçek ticari faaliyet izlenimi vermeyen, organize şekilde kurgulanmış POS kullanımı ve finansal işlem örüntülerine rastlandığı, bu işlemlerle büyük miktarda komisyon geliri elde edildiği ve MASAK tespitlerine göre söz konusu gelirlerin soruşturmada adı geçen şüpheliler ve şirketler tarafından çeşitli yöntemlerle aklandığı öne sürüldü.

85 ŞÜPHELİYE OPERASYON

POS cihazlarının büyük çoğunluğunun 2 banka ve bir firmaya ait olduğu ve şüpheli görülen işlem hacminin büyük bir kısmının söz konusu kuruluşlar tarafından sağlanan POS cihazlarıyla gerçekleştirildiği belirlenirken, aralarında banka ve firma çalışanlarının da bulunduğu 85 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

MASAK RAPORLARI ŞOKE ETTİ

İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüphelilere ait dijital materyallere, çok sayıda lüks saat, takı, ziynet eşyası ve benzeri değerli varlığa el konulurken, MASAK raporları doğrultusunda suçtan kaynaklandığı değerlendirilen 10 ayrı şirketteki ortaklık payına, toplam 47 araca ve 84 adet taşınmaza da el konuldu.

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#bankacılık
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