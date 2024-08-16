30 Ağustos Zafer Bayramı'nda metro ve Marmaray ücretsiz olacak
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
16 Ağustos 2024 07:28 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 07:34
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 30 Ağustos Zafer Bayramı günü Başkentray, Marmaray, IZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı ücretsiz olarak kullanılabilecek.
16 Ağustos Cuma günü Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan karar yayımlandı.
30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla 30 Ağustos 2024 Cuma günü Başkentray, Marmaray, IZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.
Resmi bayram sebebiyle o gün ulaşımda herhangi bir ücret ödenmeyecek.
Kaynak: tgrthaber.com