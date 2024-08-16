30 Ağustos Zafer Bayramı'nda metro ve Marmaray ücretsiz olacak

16 Ağustos 2024 07:28 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 07:34

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Emniyet Genel Müdürü ve Jandarma Genel Komutanı değişti! Atamalar Resmi Gazete'de

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Emniyet Genel Müdürü ve Jandarma Genel Komutanı değişti! Atamalar Resmi Gazete'de

16 Ağustos Cuma günü Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan karar yayımlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla 30 Ağustos 2024 Cuma günü Başkentray, Marmaray, IZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.

Resmi bayram sebebiyle o gün ulaşımda herhangi bir ücret ödenmeyecek.