30 büyükşehir ilçesine vali mi atanacak? Bakanlıktan açıklama var

İçişleri Bakanlığı tarafından "30 Büyükşehir ilçesine kaymakam yerine vali atanacak" haberleriyle ilgili açıklama yapıldı. İddianın gerçek dışı olduğu belirtilen açıklamada "Söz konusu iddialar hayal ürünüdür" denildi.

İstanbul başta olmak üzere 30 büyükşehrin ilçelerine kaymakam yerine vali atanacağına dair haber ve iddialar ortaya atıldı. Konuyla ilgili en yetkili kurum olan İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

"SESLİ YA DA SESSİZ ÇALIŞMA YOK"

Bakanlık açıklamasında iddialarda yer alan "sessiz sedasız çalışma" ifadesine göndermede bulunularak "Bakanlığımızın bu konuda “sessiz ya da sesli” herhangi bir çalışması yoktur." denildi.

Konu hakkındaki İçişleri Bakanlığı açıklaması şu şekilde:

"Bazı sosyal medya hesaplarında başta İstanbul olmak üzere 30 Büyükşehir ilçesine kaymakam yerine vali atanacağı, “İçişleri Bakanlığı’nın bu konuda sessiz sedasız” çalıştığı iddiaları yer almaktadır. Söz konusu iddialar hayal ürünüdür. Bakanlığımızın bu konuda “sessiz ya da sesli” herhangi bir çalışması yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."