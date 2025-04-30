30 Nisan hava durumu | Havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji tarih verdi

İki gündür batı bölgelerde fırtına, yurdun büyük bölümünde etkili olan yağışlı hava, bir kez daha ilikleri dondurdu. Yazı dört gözle bekleyen vatandaşlar şimdi "Havalar ne zaman ısınacak?" sorusuna cevap aramaya başlarken Meteoroloji beklenen raporunu yayımladı. İşte havaların ısınacağı tarih ve diğer detaylar...

Türkiye mart ayında olduğu gibi nisan ayında da soğuk hava ile boğuştu. Haftalardır bölgesel olarak etkili olan yağışlı havaya dün batı bölgelerde görülen kuvvetli rüzgar ve fırtına da eşlik edince yurt genelinde sıcaklık ortalamaları bir kez daha geriledi. Nisan ayında da ilkbahar havasını yaşayamayan birçok vatandaş "Havalar ne zaman ısınacak?" , "Yaz ne zaman gelecek?" gibi sorulara cevap aramaya başladı.

HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK?

Vatandaşların merakını giderecek haber, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) geldi. Kurum tarafından yayımlanan orta ve uzun vadeli hava durumu raporuna göre Türkiye kısa süre sonra sıcak havalara kavuşuyor. Rapora göre soğuk geçen nisan ayına veda ederken mayıs ayı ile birlikte yurdun batı bölgelerinden başlayarak yağış kademe kademe ülkeyi terk edecek. Mayısın ilk 3 günü yurdun büyük bölümünde yine yağış görülecek. Ancak cumartesi gününden başlayarak yağış yoğunluğu doğu bölgelere doğru kayıp, yerel yağmur geçişleri dışında 7 Nisan Çarşamba günü yurdu tamamen terk edecek. Arap Yarımadası üzerinden gelen rüzgarlarla da yurt genelinde hava sıcaklığı 5 ila 10 derece arasında artış gösterecek.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Diğer yandan Meteoroloji 30 Nisan 2025 (bugün) hava durumu raporunu da paylaştı. Tahminlere göre yurt geneli bugün parçalı ve çok bulutlu, Ege'nin güneyi, Akdeniz, Orta Karadeniz'in doğusu ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Muğla ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli olacak. Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da pus ve yer yer sis hadisesi görülebilir.

FIRTINA SÜRÜYOR

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Ancak Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında alarm durumu sürüyor. Bu bölgelerde kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esecek rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatılı yönlerden saatte 40-60 km hızla esecek.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

BALIKESİR 18°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE 22°C Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 16°C Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 19°C Parçalı ve çok bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

AFYON 19°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 21°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 24°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 18°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

ADANA 25°C Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel kuvvetli olmak üzere, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 22°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR 19°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 28°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ANKARA 20°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 19°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 19°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR 18°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

BOLU 18°C Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 15°C Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP 15°C Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 12°C Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

AMASYA 22°C Parçalı ve çok bulutlu

RİZE 12°C Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 13°C Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 11°C Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ERZURUM 18°C Parçalı ve çok bulutlu

KARS 16°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 26°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 16°C Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ADIYAMAN 25°C Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR 28°C Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 25°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 27°C Parçalı ve çok bulutlu