30 yıldır kesilmedik ceza kalmadı ama değişen bir şey yok! Bölge halkı bezdi

11 Haziran 2024 16:38 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 16:47

Bolu'nun Gerede ilçesinden Karabük'ün Eskipazar ilçesine kadar 288 kilometre boyunca 100'ü aşkın köyde kirlilik ve kokuya sebep olan Gerede Çayı, Deri ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaların boşalttığı zehirli atıklar yüzünden adeta can çekişiyor. Deri ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaların evsel, sanayi ve kimyasal atıklarını arıtmadan Gerede Çayı'na deşarj etmesi sebebiyle yaklaşık 10 yıldır kirlilik ve kötü koku devam ediyor.

Bolu Valiliği ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün kestiği yüklü miktardaki cezalara rağmen bölgedeki fabrikalar dereyi kirletmeye devam ediyor. Fabrikalara milyonlarca lira para cezası kesilmesine rağmen Karadeniz'e boşalan Gerede Çayı'ndaki kirliliğin önüne geçilemedi. Çay, Gerede ilçesinden Karabük'ün Eskipazar ilçesine kadar 288 kilometre boyunca 100'ü aşkın köyde kirlilik ve kokuya neden oluyor. Bölgedeki vatandaşlar geçmiş zamanlarda su içtikleri derede artık canlı yaşamı olmadığını belirtti.

"BURADA HİÇBİR HAYVANIN YAŞAMA ŞANSI KALMIYOR"

30 yıldır Gerede Çayı'nın kirletildiğini ifade eden Durmuş Kındımoğlu, “63 yıldır benim köyüm burası. Gerede ilçesi Yağdaş köyü. 30 yıldır bu pislik dereye akıyor. Gençlik yıllarımızda, çocukluk yıllarımızda biz bu suya giriyorduk. Hem balık tutuyorduk hem de yiyorduk o balığı. Bu sudan içiyorduk. Şu an balığı bırak, en zehirli hayvan yılan o bile yaşayamaz. Yaban hayvanı dahil ne kadar susamışta olsa bu sudan su içemiyor. Deri fabrikalarında kullanılan kimyasal atıkları dereye deşarj edildiğinde burada hiçbir hayvanın yaşama şansı kalmıyor. Suyun yukarısından balık bıraksalar, buraya gelene kadar hayvan ölür” diye konuştu.

Pis kokunun evlerine kadar girdiğini ifade eden Durmuş Kındımoğlu, “Arıtmalar yapılıyor şu an ama inşallah çalışır da bunun kokusundan biz etkilenmeyiz. Buraya gelen misafirler, ‘Siz burada duruyorsunuz?' diyor. Duruyoruz ne yapalım? Köydeki evime kadar koku geliyor” dedi.