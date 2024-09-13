35 milyon TL maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar! Şartlar çok basit ama 1 ay bile çalışabilen olmadı

13 Eylül 2024 10:34 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 11:04

Dünyanın en tehlikeli deniz fenerlerinden biri olan ve Fransa'da bulunan La Jument'te çalışacak bekçi aranıyor. Fakat yılda 35 milyon liraya bile kimse burada çalışmaya dayanamıyor. İşte tehlikelerle dolu, geçmişi karanlık La Jument'te deniz fenerinde bekçilik şartları...

Dalgalara başkaldıran dünyanın en tehlikeli deniz fenerlerinden biri olan La Jument konumu bakımından oldukça ürkütücü. Atlantik Okyanusa doğru uzanan batı kıyısında, Ushant adasının 300 metre açıklarında yer alan deniz feneri devasa dalgalar ve fırtınalara ev sahipliği yapıyor. Dünyadaki en zor mesleklerden biri de hiç şüphesiz bu deniz fenerinde bekçilik yapmak. Yazar Uğur Önver, La Jument'te bekçilik yapmanın ne kadar zorlu olduğu yayımladığı bir video ile takipçileriyle paylaştı. Yılda 35 milyon liraya yakın maaş verilen bekçilerin burada 1 yıl boyunca kalması gerekiyor.

"EN FAZLA 9 GÜN SABREDEBİLDİ"

1 ay bile kimsenin dayanamadığı deniz feneri bekçiliğinin şartlarını Uğur Önver şu sözlerle anlattı:

"En ufak bir hata hayatınıza mal olabilir. İşe girmeden önce tüm riskleri göz aldığınızı ve olası bir kazada şirketi sorumlu tutmayacağınıza dair bir sözleşme imzalıyorsunuz. Maaşı çok iyi ama yıl boyu burada yaşamanız isteniyor. Fenerin yandığına emin olmanız ve iletişimi sağlamanız. Telsizle oradan geçen gemileri olası bir felaketten kurtaracaksınız. Gemilere kılavuzluk yapacaksınız. Ancak fenerden dışarı çıkamıyorsunuz. Yılda sadece 2 hafta izniniz var. Eşiniz de bu fenerde sizinle kalabilir ama çocukların girmesi yasak. Hastalanırsanız doktor ayağınıza geliyor. Bildiğiniz hapis hayatı yaşıyorsunuz. Asla karaya ayak basamazsınız. Kalanların söylediklerine göre, dev dalga ve fırtınanın sesine dayanamıyorsunuz. İnsan psikolojisini olumsuz etkiliyor. Tam bir kabus haline geliyor. Henüz aylık maaşını kazanabilen çıkmadı. En fazla 9 gün çalışan oldu."