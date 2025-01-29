36 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranıyordu! Azılı suç makinesi yakalandı

29 Ocak 2025 03:16 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 03:21

Ankara’da 102 ayrı suç kaydı ve 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç makinesi yakalandı.

Başkent'te 29 Ağustos 2023 tarihinden beri aranan azılı suç makinesi O.A., Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği titiz çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.

36 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 6 milyon 500 bin TL para cezası alan şahsın 75 dolandırıcılık, 27 muhtelif suç olmak üzere toplamda 102 suç kaydı bulunduğu, ayrıca dolandırıcılık başta olmak üzere 59 ayrı suçtan arandığı belirlendi.