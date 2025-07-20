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 | Özge Sönmez

4 çocuğa hayvan dışkısı yedirmişti! Üvey ağabey hakkında isyan ettiren karar

Diyarbakır'da 4 kardeşine hayvan dışkısı yedirerek işkence eden üvey ağabey 25 yaşındaki H.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İsyan ettiren karara başsavcılık itirazda bulundu.

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4 çocuğa hayvan dışkısı yedirmişti! Üvey ağabey hakkında isyan ettiren karar
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.07.2025
saat ikonu 12:50
|
GÜNCELLEME:
20.07.2025
saat ikonu 12:54

'da yaşanan olay duyanları dehşete düşürdü. 4 kardeşine hayvan dışkısı yedirerek işkence eden üvey ağabey 25 yaşındaki H.A.'nın görüntüleri infiale neden oldu. 4 küçük çocuğa işkence eden sözde ağabey hakkında soruşturma devam ederken, olaya ilişkin isyan ettiren bir karar geldi.

İŞKENCECİ AĞABEY SERBEST BIRAKILDI

Savcılıktaki sorgusunun ardından "eziyet" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen H.A. hükümlerince serbest bırakıldı. Başsavcılıkça, şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmesine itirazda bulunulduğu öğrenildi.

4 çocuğa hayvan dışkısı yedirmişti! Üvey ağabey hakkında isyan ettiren karar

ÇOCUKLAR DEVLET KORUMASINDA

söz konusu olaya ilişkin yaptığı açıklamada, Diyarbakır'da dışkı yedirildiği iddia edilen çocukların devlet korumasına alındığını bildirmişti. Açıklamada, "Haber ve sosyal medya paylaşımlarına konu olan çocuklar devlet korumasına alınmıştır. İlgili şahıslar hakkında bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulmuştur. Bakanlık olarak, hukuki süreci yakından takip ederek açılacak davaya müdahil olacağız. Ayrıca bakanlık çağrı merkezimize ulaşan bu ihbara yönelik ihmali tespit edilen ilgili personel hakkında Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımız tarafından soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri yer almıştı.

KARAR İTİRAZ EDİLDİ

Başsavcılıkça, şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmesine itirazda bulunulduğu öğrenildi.

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ETİKETLER
#diyarbakır
#iskence
#çocuk istismarı
#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#Adli Kontrol
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