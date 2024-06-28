4 ilde DEAŞ'a büyük darbe! Çok sayıda kişi yakalandı

28 Haziran 2024 08:19 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 08:27

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 4 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik gerçekleştirilen “Bozdoğan-47” operasyonlarında 28 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Adana, Bursa, İstanbul ve Manisa olmak üzere 4 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar sonucu:

Çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile

Çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmeye devam edeceğiz!

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."