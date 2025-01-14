4 ilde idare, 2 ilde vergi mahkemesi kurulacak: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte Bakan Tunç'tan ilk açıklama

14 Ocak 2025 01:49 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 01:55

İdare ve Vergi Mahkemelerinin Kurulmasına ve Yargı Çevrelerinin Belirlenmesine ilişkin karar Adalet Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de tebliğ edildi. Buna göre 4 ile idare mahkemesi ve 2 ile vergi mahkemesi kurulmasına karar verildi. Karara ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İşte detaylar...

Adalet Bakanlığı tarafından İdare ve Vergi Mahkemelerinin Kurulmasına ve Yargı Çevrelerinin Belirlenmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ağrı ilinde vergi mahkemesi kurulmasına ve yargı çevresinin Niğde​ ilinin mülki sınırları olarak belirlenmesine, Niğde ilinde idare mahkemesi kurulması ve yargı çevresinin Niğde ilinin mülki sınırları olarak belirlenmesine, Şırnak​ ilinde 1. ve 2. idare mahkemeleri ile vergi mahkemesi kurulması ve yargı çevrelerinin Şırnak ilinin mülki sınırları olarak belirlenmesine, Tunceli​ ilinde idare mahkemesi kurulması ve yargı çevresinin Tunceli ilinin mülki sınırları olarak belirlenmesine, Yalova ilinde idare mahkemesi kurulması ve yargı çevresinin Yalova ilinin mülki sınırları olarak belirlenmesine karar verildi.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Yürürlüğe giren yeni kurulacak mahkemeler hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Tunç, “Yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması, adaletin gecikmeden tecellisi, mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam ediyoruz” dedi.

Türkiye genelinde idare ve vergi mahkemesi bulunmayan iller yönünden ve iş hacminin dikkate alınmasıyla yapılan çalışmalar sonucu yeni kurulmasına karar verilen mahkemelerden bahseden Bakan Tunç, şunları kaydetti:

“Ülke genelinde idare ve vergi mahkemesi kurulu bulunmayan iller yönünden bölgelerin coğrafi durumlarını ve iş hacmini dikkate alarak yaptığımız çalışmalar sonucunda, Niğde, Şırnak, Tunceli ve Yalova illerimizde idare mahkemesi, Ağrı ve Şırnak illerimizde vergi mahkemesi kurulma kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yeni kurulan mahkemelerle birlikte idare mahkemesi kurulu il sayısını 65’e, vergi mahkemesi kurulu il sayısını ise 38’e yükseltmiş olduk. Yeni kurulan mahkemelerimizin ülkemize, milletimize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum."

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