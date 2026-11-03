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Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 18:27
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 18:27

4 Kasım ÇARŞAMBA YARIN OKULLAR TATİL Mİ İSTANBUL? İzmir, Antalya, Muğla okullar tatil mi?

4 Kasım Çarşamba günü okulların tatil olup olmadığı öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle gözler valiliklerden yapılacak açıklamalara çevrildi. Peki, yarın İstanbul'da okullar tatil mi? İzmir, Antalya ve Muğla'da 4 Kasım Çarşamba günü okul var mı?

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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4 Kasım ÇARŞAMBA YARIN OKULLAR TATİL Mİ İSTANBUL? İzmir, Antalya, Muğla okullar tatil mi?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 18:27
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 18:27

Türkiye genelinde öğrenciler, öğretmenler ve veliler 4 Kasım Çarşamba günü eğitim-öğretim faaliyetlerinin devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Özellikle yağış, fırtına ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu bölgelerde okulların tatil edilip edilmeyeceği gündeme geldi.

, , ve başta olmak üzere birçok ilde okul tatili araştırmaları hız kazandı. Valiliklerin olası tatil kararlarına ilişkin duyuruları yakından takip edilirken, 4 Kasım Çarşamba günü için resmi açıklamalar merak ediliyor.

4 KASIM ÇARŞAMBA OKULLAR TATİL Mİ?

'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre 4 Kasım Çarşamba günü ülke genelinde resmi tatil bulunmuyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle il veya ilçe bazında eğitime ara verilmesi ise valiliklerin alacağı kararlara bağlı olarak değişebiliyor.

Mevcut bilgiler doğrultusunda 4 Kasım Çarşamba günü için ülke genelinde okulların tatil edildiğine ilişkin bir karar bulunmuyor. Öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetlerine normal takvim kapsamında devam etmesi bekleniyor.

4 KASIM ÇARŞAMBA İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da yaşayan öğrenciler ve veliler, 4 Kasım Çarşamba günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırıyor.

İstanbul Valiliği tarafından il genelinde eğitime ara verilmesine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadığı sürece okulların normal eğitim düzeninde devam etmesi bekleniyor.

İstanbul'da okul tatili kararına ilişkin gelişmeler, Valilik tarafından yapılacak duyurularla netlik kazanacak.

İZMİR'DE 4 KASIM ÇARŞAMBA OKUL VAR MI?

İzmir'de 4 Kasım Çarşamba günü okulların tatil olup olmadığı öğrenciler tarafından merak ediliyor.

İzmir Valiliği tarafından alınacak olası tatil kararları, hava koşulları ve ulaşım güvenliği değerlendirmeleri doğrultusunda belirleniyor. Resmi bir tatil kararı açıklanmadığı sürece eğitim faaliyetlerinin devam etmesi bekleniyor.

ANTALYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Antalya'da etkili olabilecek yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 Kasım Çarşamba günü okulların tatil edilip edilmeyeceği gündeme geldi.

Antalya Valiliği tarafından eğitime ara verilmesine ilişkin resmi bir karar duyurulmadığı sürece öğrencilerin okullarına devam etmesi bekleniyor.

MUĞLA'DA 4 KASIM OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Muğla'da öğrenciler ve veliler, 4 Kasım Çarşamba günü için okul tatili kararını araştırıyor.

Muğla Valiliği tarafından il genelinde eğitime ara verilmesine yönelik resmi bir açıklama yapılmadığı sürece eğitim-öğretim faaliyetlerinin normal şekilde sürmesi bekleniyor.

4 KASIM ÇARŞAMBA OKUL TATİLİ AÇIKLAMASI GELDİ Mİ?

4 Kasım Çarşamba günü okulların tatil edilmesine ilişkin kararlar, valilikler tarafından il veya ilçe bazında duyurulabiliyor.

İstanbul, İzmir, Antalya ve Muğla'da yaşayan öğrencilerin okul tatiliyle ilgili gelişmeleri ilgili valiliklerin resmi internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden takip etmeleri gerekiyor.

ETİKETLER
#İstanbul
#muğla
#izmir
#Antalya
#milli eğitim bakanlığı
#Gündem
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