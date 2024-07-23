Bir aile yok oldu! Feci kazanın görüntüleri dehşete düşürdü

23 Temmuz 2024 09:33 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 09:45

Adana'nın Çukurova ilçesinde bulunan Çatalan Köprüsü'nde 21 Temmuz'da meydana gelen feci kazada dört kişilik aile yok oldu.

Veysel Aydoğmuş'un kullandığı, içinde 16 yaşındaki oğlu Batuhan, 13 yaşındaki oğlu Mete ve eşi Emine Aydoğmuş'un olduğu otomobil Çatalan Batı Köprüsü'ne geldiği sırada köprünün demir bariyerlerine çarparak Seyhan Baraj Gölü'ne düşmüştü.

O ANLAR KAMERADA...

Otomobilin köprüden düştüğü anlar anbean kameralara yansıdı.

Kaza sonrası dalgıç polislerin başlattığı aramada 16 yaşındaki Batuhan Aydoğmuş'un cansız bedenine otomobilin dışında ulaşılmıştı.

Devam eden çalışmalar sonucunda 4 saat sonra anne, baba ve 13 yaşındaki Mete Aydoğmuş'un da cansız bedenine otomobilde ulaşıldı.

EN SON BABANIN CESEDİ ÇIKARILDI

25 metre derinlikte olan otomobilden sırasıyla önce Mete, daha sonra anne, en son da babanın cansız bedeni çıkartıldı.

Adana Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından 4 kişilik aile, Kozan İlçesinde Kızıllar Mahallesi mezarlığında yan yana toprağa verildi.