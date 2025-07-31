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Sahte diploma skandalında detaylar ortaya çıktı! Tanesini 400 bin liradan satmışlar

Ankara'daki sahte diploma skandalında yeni detaylar ortaya çıktı. Çok sayıda kamu kurumu yöneticisinin e–imzasını kopyalayarak sahte üniversite, lise diplomaları ve sürücü belgesi düzenleyen şüphelilerin sahte belgeler karşılığında 400 bin liraya kadar para talep ettikleri belirlendi. Şüpheliler verdiği ifadelerinde, 400 akademisyenin usulsüz atamasında yer aldıkları, birçoğunun doçent ve profesör olduğu anlaşıldı.

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Sahte diploma skandalında detaylar ortaya çıktı! Tanesini 400 bin liradan satmışlar
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 12:36
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 12:58

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, Gazi Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı görevlileri adına sahte üretilmiş e-imzayla diploması hazırlayarak, sürücü belgesi, yazılı ve direksiyon sınav sonuçlarının değiştirilerek başarılı duruma getirildiği tespit edilmişti.

Sahte diploma skandalında detaylar ortaya çıktı! Tanesini 400 bin liradan satmışlar

Bu kapsamda gözaltına alınan şüphelilerden 16'sı nöbetçi mahkemece tutuklanırken, toplam 134 şüpheli hakkındaki iddianame Mayıs ayında tamamlanmıştı. Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde şüpheliler hakkında açılan davada, 'ÖSYM Kanunu'na muhalefet', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Bilişim sistemine girme', 'Verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme' suçlarından 6 yıldan 45 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezaları talep edilmişti.

Sahte diploma skandalında detaylar ortaya çıktı! Tanesini 400 bin liradan satmışlar

KİMLİK BİLGİLERİNİ DE ÇALMIŞLAR

Şüphelilerin, E-İMZATR ve TÜRKTRUST isimli elektronik sertifika sağlayıcılarıyla Gazi Üniversitesi ile Milli Eğitim Bakanlığı sistemlerine giriş yaptıkları anlaşıldı. Gazi Üniversitesi'nde mezuniyet kaydı oluşturularak diploma düzenledikleri, sahte belgeler karşılığında 400 bin liraya kadar para talep ettikleri anlatılan iddianamede şüphelilerin bazı kişilerin kimlik bilgilerini çalarak farklı kişiler adına e-imza hazırladıkları belirtildi.

Sahte diploma skandalında detaylar ortaya çıktı! Tanesini 400 bin liradan satmışlar

50 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Soruşturmanın diğer aşamasındaysa Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı, Başkan Yardımcısı, Yükseköğretim Kurulu Eğitim Öğretim Daire Başkanı ile 14 üniversitenin öğrenci işleri daire başkanları ve personeline ait e-imzaların kopyalanmasıyla ilgili, 65 şüpheli hakkında Ankara 23.Asliye Ceza Mahkemesince dava açıldı. Şüpheliler hakkında 5 yıldan 50 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası talep edilen iddianamede, şüphelilerin 39 sahte üniversite diploması hazırlayıp sisteme kaydettikleri aktarıldı.
Şüpheliler verdiği ifadelerinde, 400 akademisyenin usulsüz atamasında yer aldıkları, birçoğunun doçent ve profesör olduğu anlaşıldı.

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#üniversite
#hukuk
#güvenlik
#sahte diploma
#E-imza
#Gündem
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