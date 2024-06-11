400 TL'lik sandviç sosyal medyada tartışmaya neden oldu!
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: TGRT Haber
11 Haziran 2024 11:52 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 12:00
Kapalıçarşı'da meşhur bir dükkanda satılan sandviçin fiyatı sosyal medyayı salladı.
Son günlerde restoranların menü fiyatları gündemden düşmüyor. Son olarak kapısında metrelerce sıra olan Kapalıçarşı'nın meşhur dükkanlarından birinde satılan sandviç fiyatı gündem oldu.
400 TL'YE SANDVİÇ
Kapalı Çarşı’da 400 TL’ye satışa sunulan bir sandviç fiyatı ile sosyal medyada gündem oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları fiyata tepki gösterirken bazıları ise esnafın kira giderlerinin çok olduğunu belirterek fiyatların yüksek olmasına hak verdi.
Yemek için kapısında kuyruk oluşan 400 TL’lik bir sandviçin içinde az kaşar peynir, zeytin ezmesi, 4 dilim dana antrikot salam, 4 dilim karabiberli füme et ve domates olduğu görüldü.
Paylaşılan videoya ise yorum yağdı.
Kaynak: TGRT Haber