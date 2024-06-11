400 TL'lik sandviç sosyal medyada tartışmaya neden oldu!

11 Haziran 2024 11:52 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 12:00

Son günlerde restoranların menü fiyatları gündemden düşmüyor. Son olarak kapısında metrelerce sıra olan Kapalıçarşı'nın meşhur dükkanlarından birinde satılan sandviç fiyatı gündem oldu.

400 TL'YE SANDVİÇ

Kapalı Çarşı’da 400 TL’ye satışa sunulan bir sandviç fiyatı ile sosyal medyada gündem oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları fiyata tepki gösterirken bazıları ise esnafın kira giderlerinin çok olduğunu belirterek fiyatların yüksek olmasına hak verdi.

Yemek için kapısında kuyruk oluşan 400 TL’lik bir sandviçin içinde az kaşar peynir, zeytin ezmesi, 4 dilim dana antrikot salam, 4 dilim karabiberli füme et ve domates olduğu görüldü.

Paylaşılan videoya ise yorum yağdı.