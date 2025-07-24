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41 yıllık sır cinayet Hatay'da çözüldü: Yüzündeki o detay her şeyi ortaya çıkardı

Filmleri aratmayacak bir cinayet haberi geldi. Nazmi Gezginci isimli cani, bundan tam 41 yıl önce 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Maria Köhler’i canice katledip Türkiye'ye kaçtı. Dava dosyası yeniden açıldı. Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılan Gezginci'yi gözünün altındaki yara ele verdi.

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KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 11:00
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 11:00

’nın Aschaffenburg kentinde, 30 Temmuz 1984 tarihinde Aschaffenburg Şehir Hastanesi’nde hemşirelik eğitimi alan 19 yaşındaki Maria Köhler, hastane lojmanındaki odasında ölü bulundu. Yapılan incelemelerde Köhler’in boğularak hayatını kaybettiği tespit edildi.

41 yıllık sır cinayet Hatay'da çözüldü: Yüzündeki o detay her şeyi ortaya çıkardı

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Yapılan soruşturmalarda; Köhler’in eski erkek arkadaşı olan 25 yaşındaki Nazmi Gezginci üzerinde yoğunlaştı. Polis, Gezginci’nin olaydan bir gün sonra Almanya’yı terk ederek ’ye kaçtığını belirledi. Almanya, hakkında tutuklama emri çıkararak uluslararası arama başlattı ancak Gezginci yakalanamadı. Olayın üzerinden geçen 41 yılın ardından dosyayı raftan tekrar indiren Alman polisi, Gezginci için çıkartı.

41 yıllık sır cinayet Hatay'da çözüldü: Yüzündeki o detay her şeyi ortaya çıkardı

ADIM ADIM İZLEDİLER

İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranmaya başlanan Gezginci’nin Türkiye’de olabileceği tespit edildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü ve İnterpol-Europol Daire Başkanlığı ile koordineli olarak yapılan çalışmada Gezginci’nin kendisi ve akrabalarının adresleri üzerinde saha ve teknik çalışmalar yapıldı.

41 yıllık sır cinayet Hatay'da çözüldü: Yüzündeki o detay her şeyi ortaya çıkardı

Polis ekiplerinin çalışmalarında; yaşlı bir şahsın zaman zaman Gezginci’nin ailesinin adreslerine gelip gittiği tespit edildi. Yapılan çalışmalarda adresler takibe alındı ve takip sonucunda sağ gözünün altındaki 1 buçuk santimlik yara izi olan Nazmi Gezginci’nin eve gelip, giden başka kimliğe sahip yaşlı şahsın eşkâlinin uyuştuğu tespit edildi.

Şahıs, Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alınan şahıs hakkında gerekli yasal işlemlere başlandı. Öte yandan Gezginci'nin Alman sevgilisini kendisini aldattığı için öldürdüğü öğrenildi.

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ETİKETLER
#türkiye
#Almanya
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