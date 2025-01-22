43 ilde terör operasyonu! 240 terör örgütü mensubunun yakalandı

22 Ocak 2025 08:19 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 08:20

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 43 ilde PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen “GÜRZ-39" ve “GÜRZ-40" operasyonlarında toplamda 240 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya​, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2 haftadır devam eden “GÜRZ-39" ve “GÜRZ-40”operasyonları hakkında detayları paylaştı. Yerlikaya düzenlenen operasyonlarda 240 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığını duyurdu.

43 İLDE DÜZENLENEN OPERASYONDA 240 KİŞİ YAKALANDI

Yerlikaya'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"43 ilde PKK/KCK’ya yönelik Emniyetimiz ve Jandarmamız tarafından son 2 haftadır devam eden “GÜRZ-39" ve “GÜRZ-40”operasyonlarımızda; 240 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı.

"Terörsüz Türkiye" hedefimize ulaşmak ve milletimizin huzurunu, birlik ve beraberliğini sağlamak için terörün her türlüsünü bu topraklardan kazıyıp atmaya kararlıyız.

Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıklarınca; Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bolu, Burdur, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muş, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat, Afyonkarahisar, Ağrı, Bursa, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Manisa, Muğla, Osmaniye ve Ordu’da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

PKK/KCK​ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri,

Terör örgütünün gençlik ve ideolojik yapılanmaları içerisinde bulundukları,

Örgüte finans sağladıkları ve

Sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.

Ayrıca operasyonlarda; haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı.

Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi."