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47 kişi tavuk dönerden zehirlendi! İşletmeye mühür vuruldu

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
05 Aralık 2024 09:59 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 10:31
47 kişi tavuk dönerden zehirlendi! İşletmeye mühür vuruldu

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bulunan bir işletmeden tavuk döner yiyen 47 kişi soluğu hastanede aldı. Zehirlenen kişilerin tedavisi devam ederken işletmenin mühürlendiği öğrenildi.

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde bulunan bir işletmeden tavuk döner yiyen 47 kişi mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastanelere akın etti. Hastaneye başvuranların sayısı 47'ye yükseldi. Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan vatandaşların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İŞLETME MÜHÜRLENDİ

Yenişehir çarşı merkezindeki işletme belediye ekiplerince mühürlendi. Zehirlenen kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, alınan numuneler de incelenmek üzere Tarım İl Müdürlüğü Gıda Kontrol Laboratuvarı'na gönderildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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