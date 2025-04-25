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 | Özge Sönmez

49 ilde DEAŞ operasyonu! 210 gözaltı

İçişler Bakan Ali Yerlikaya, 49 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 210 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandığını duyurdu.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.04.2025
saat ikonu 08:18
|
GÜNCELLEME:
25.04.2025
saat ikonu 08:24

İçişler Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medyada yaptığı paylaşımla 49 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonların detaylarını açıkladı. İstanbul, İzmir, Adana başta olmak üzere DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve örgüte finans sağladığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyon kapsamında 210 şüpheli terör örgütü mensubu gözaltına alındı.

49 İLDE 210 GÖZALTI

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

49 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Emniyetimiz tarafından son 2 hafta içerisinde düzenlediğimiz operasyonlarda; 210 şüpheli Terör Örgütü mensubu yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu;

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon, Van, Yalova ve Yozgat’ta DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve örgüte finans sağladığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi.

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