5 çocuk babasıydı! Ensesine aldığı yumruk darbesi sonu oldu

25 Haziran 2024 11:30 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 11:36

Gaziantep’te 10 gün önce yaşanan olayda, sebze halinde hamallık yapan 5 çocuk babası İsmet Bali (39), meyve ve sebzeleri indirirken bir grup ile arasında tartışma çıktı.

10 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Bali, tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle birlikte ensesine vurulan yumruk sonrası dengesini kaybederek başını yere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri İsmet Bali’yi ilk müdahalenin ardından Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede yoğun bakımda 10 gün tedavi gören Bali, bu sabah doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

CENAZESİ TESLİM EDİLDİ

Evli ve 5 çocuk babası 39 yaşındaki İsmet Bali’nin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Diğer yandan Bali’nin kavgaya karıştığı günün doğum günü olduğu öğrenildi.

Olay ile ilgili inceleme devam ediyor.