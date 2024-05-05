5 il için çok kuvvetli sağanak uyarısı!

05 May 2024 14:59 - Güncelleme : 05 May 2024 15:05

Bölge müdürlüğünden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre bu akşam saatlerinden itibaren Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak’ta yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.

"SEL, BASKIN, YILDIRIM..."

Açıklamada, kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.