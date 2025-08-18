Menü Kapat
Gündem
5 ilde suç örgütlerine ağır darbe! MASAK raporu şoke etti: 1 milyar 200 milyon TL hesap hareketi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 ilde 56 organize suç örgütüne düzenlenen operasyonlar kapsamında 41 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Şüphelilerden 26'sı tutuklanırken, hesap hareketleri şoke etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"5 ilde 5 ayrı örgütüne yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 41 şüpheliyi yakaladık!

1 milyar 200 milyon TL hesap hareketi bulunan 26 şüpheli tutuklandı. 9’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

5 ilde suç örgütlerine ağır darbe! MASAK raporu şoke etti: 1 milyar 200 milyon TL hesap hareketi

İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu; Aydın'da; baskı, cebir ve tehditle işletmeleri haraca bağladıkları,
Hakkari'de; yasa dışı bahis sitelerine reklam ve kullanıcı yönlendirmesi yaparak vatandaşlarımızı dolandırdıkları,
Ankara ve Balıkesir'de; uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri, Mersin'de; “6136 sayılı kanuna muhalefet ve ” suçlarını işledikleri şüphesiyle bu şahıslar hakkında Savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı.

5 ilde suç örgütlerine ağır darbe! MASAK raporu şoke etti: 1 milyar 200 milyon TL hesap hareketi

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri sonucunda tutuklanan 26 şüphelilere ait; 1 Milyar 200 Milyon TL para hareketinin olduğu tespit edildi ve banka hesapları hakkında tedbir kararı verildi.

Valilerimizi, operasyonu koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Jandarma KOM Daire Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlarımızı, Kahraman Jandarmamızı ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum.🇹🇷

5 ilde suç örgütlerine ağır darbe! MASAK raporu şoke etti: 1 milyar 200 milyon TL hesap hareketi

Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemiz ve operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor!"

