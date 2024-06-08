5 ilde suç örgütlerine operasyon! 30 kişi tutuklandı
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
08 Haziran 2024 11:59 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 12:02
Ordu merkezli toplam 5 ilde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 54 kişi gözaltına alındı.Şüphelilerden 30’u tutuklandı, 24’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ordu’nun Ünye ve Fatsa Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından, organize suç örgütünün faaliyet ve eylemlerinin deşifresine yönelik 6 ay önce operasyon başlatıldı.
5 İLDE OPERASYON BAŞLATILDI
Ordu merkezli Ankara, Tekirdağ, Kocaeli ve Antalya illerinde düzenlenen operasyonlarda otomatik tüfek, 9 adet tabanca, 3 tüfek, fişek, 3 GPS takip cihazı, uyuşturucu ticaretinde kullanılan hassas terazi ve uyuşturucu kullanımda kullanılan kova düzeneği ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 54 şüpheliden 30’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 24'ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı