5 katlı binada yangın! 2’si çocuk 6 kişi hastanelik oldu

14 Eylül 2024 04:58 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 04:59

Konya’da 5 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, dairelerinde mahsur kalan 2’si çocuk 6 kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın merkez Karatay ilçesi Mengene Mahallesinde saat 23.45 sıralarında 5 katlı bir apartmanda yangın çıktı. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, binanın 3'üncü katında henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi.

Kısa sürede yangın büyüyerek 4'üncü kata sıçradı. İhbar üzerine adese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı ve yangını söndürdü.

2'Sİ ÇOCUK 6 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangın nedeniyle evlerinde mahsur kalan 2’si çocuk 6 kişi itfaiye aracının merdiveniyle balkondan alınarak aşağıya indirildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından dumandan etkilenen 6 kişi, çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.