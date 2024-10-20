5 katlı eğlence merkezinde yangın faciası! Müşteriler alevlerin arasında kaldı

20 Ekim 2024 01:50 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 01:52

Isparta'da 5 katlı bir eğlence merkezinde yangın faciası meydana geldi. Eğlence merkezinin son katı bir anda alev aldı. Müşteriler alevler arasından hızla tahliye edildi.

Isparta'da bir eğlence merkezinde korku dolu anlar yaşandı. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, Kutlubey Mahallesi'nde bulunan 5 katlı eğlence merkezinin 5. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın​ çıktı. Kısa zamanda alevler binayı sararken, işletme sahipleri müşterili hızla tahliye etmeye çalıştı.

MÜŞTERİLER PANİK YAŞADI

Alevlerin arasında işletmeyi terk eden müşteriler büyük panik yaşadı. İtfaiye ekipleri gelene kadar vatandaşlar yangın tüpleriyle yangını söndürmeye çalıştı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ederken, yangında şu ana kadar kimsenin yaralanmadığı bildirildi.