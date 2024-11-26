5 yaşındaki çocuğun cinayetini 6 yıl sonra kız kardeşi aydınlattı! Her şeyi bir bir anlattı

26 Kasım 2024 18:55 - Güncelleme : 26 Kasım 2024 19:19

Arnavutköy'de 6 yıl önce bulunan 5 yaşındaki çocuk cesedine ilişkin cinayette sır perdesi aralandı. Küçük kız çocuğunun cesedi balıkçıların ağına takılmıştı. Yıllar geçmesine rağmen olay aydınlatılamamıştı. Küçük çocuğun kardeşi okulda rehberlik öğretmenine yaşananları itiraf etti.

Arnavutköy'de 2018 yılında Sazlıbosna Barajı'nda cesedi balıkçıların ağına takılan küçük kız çocuğunun cinayetinde gerçekler ortaya çıktı. 5 yaşındaki kız çocuğunun kardeşi olaydan yıllar sonra yaşananları bir cümlede öğretmenine anlattı. Çocuk koruma altına alındı, baba gerçeği itiraf etti.

2018 YILINDA CESEDİ BALIKÇILAR BULDU

2018'de barajda balık tutan bir kişinin oltasına takılması sonucu cesedi bulunan 5 yaşındaki M.İ.E'nin kardeşin, okuldaki rehber öğretmenine "Babam kardeşimi öldürdü, göle attı."dedi. Ekipler öğretmenin ihbarı sonrası harekete geçti.

Pedagog eşliğinde olayla ilgili bilgisine başvurulan çocuk koruma altına alınırken, baba Cahit E. (40) ve eski eşleri; ölen çocuğun annesi M.E. ile Z.Ö, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

BABA OLAYI İTİRAF ETTİ

Çocuğuna şiddet uyguladığı ileri sürülen babanın emniyetteki ifadesinde, "Ölünce götürdüm, göle attım." dediği öğrenildi. Şüphelilerin HTS kayıtlarının incelemeye alındığı, Adli Tıp Kurumundan çocuğun otopsi raporu ile babasıyla DNA örnek eşleştirme raporunun beklendiği kaydedildi. Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.