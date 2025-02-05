5 yaşındaki Deniz'in ölümündeki sır! Korkunç WhatsApp konuşmaları dosyaya eklendi

05 Şubat 2025 12:23 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 12:37

Bursa'da diş çekimi için gittiği özel diş kliniğinde narkoz verilen 5 yaşındaki Deniz'in şüpheli ölümü Rus basınında manşet oldu. Klinik içi WhatsApp yazışmalarında ortaya döküldüğünü olayda belgeler mahkemeye sunuldu.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ailesi 5 yaşındaki çocuğu Deniz Sönmez'i dişini çektirmek için özel bir kliniğe götürdü. Küçük çocuk 4 dolgu ve 1 diş çekimi için narkoz verildiği sırada aniden fenalaştı. Odaya alınan küçük çocuğun ateşi yükseldi. Annenin iddiasına göre 3 kez doktor çağırılmasına rağmen ‘Doktor ateş düşürücü ilaç yazalım' dedi. Annenin ambulans çağırma teklifi de reddedilince küçük çocuğun durumu iyiden iyiye kötüleşmeye başladı.

Bunun ardından Baba Aydın çocuklarını Bursa Dörtçelik Çocuk Hastanesi'ne götürdü. Doktorların çabasına rağmen Deniz'in durumu ciddileşti. Entübe edilen minik Deniz'in organlarının iflas ettiği öğrenildi. 3 gün boyunca yoğun bakımda kalan Deniz, organ yetmezliğine bağlı olarak hayatını kaybetti.

KORKUÇ KONUŞMALAR DAVA DOSYASINDA

Hayatını kaybeden 5 yaşındaki Deniz Sönmez'in ailesi 17 aydır adalet arıyor. Gözü yaşlı Rus asıllı anne, "Sokak hayvanlarını tekmeleyenler ceza alıyor ama benim oğlumun failleri dışarda, 5 bin lira için oğlum katledildi" dedi. Yargılama sürecinin başladığı günden bu güne 17 ay geçse de aile 1 arpa boyu bile yol kat edilmediğini belirtti. Rus asıllı anne Elena, "Sokak hayvanlarını tekmeleyenler ceza alıyor ama benim oğlumun failleri dışarda geziyor" dedi. Dosyaya ilişkin çarpıcı iddialar ortaya atan Rus anne, "Sanık vekillerinin dosyaya sunmuş olduğu Whatsapp grup konuşmaları var. Bu konuşmalarda bu kliniğin ve diğer şubelerinde defalarca kez çocuklara anestezi yapıldığı ve bundan da herkesin haberdar olduğu var. Bütün konuşmalarda para, anestezi konuşmaları mevcut ve şu an dosyanın içerisinde. Yargılama başlıyor, tabi sanıkların dışarıda olması vicdanımızı yaraladı. Evladımı toprağa koydum, ertesi günü karakola gidip ifade verdim. Onların ifadeleri bir hafta 10 gün sonra alındı ve olaydan 17 ay geçmesine rağmen hala dışarıda bu adaletsizlik yüreğimizi yaraladı. Eminim bizi izleyen birçok kişinin de vicdanını yaralamıştır" diye konuştu.

RUS BASININDA MANŞET OLDU

Baba Aydın Sönmez, "Eşimin bir sözü vardı, beni çok etkiledi, ‘Benim oğlumun sokak hayvanları kadar değeri yokmuş, bir hayvanı tekmeleyen adam ertesi günü tutuklanırken benim oğlumun canı 5 bin lira için katledilirken 17 ay geçti biz hala olduğumuz yerde duruyoruz' dedi. Bu hafta başında Aile Bakanlığından aradılar ve dosyaya dahil olmak için bizden müsaade istediler. Bizim evimiz hala soğuk, hiçbir şet ısıtamıyor. Hiçbir şey bizim ne içimizi nede evimizi ısıtabilir. Bu böyle devam ettikçe bizim durumumuz da böyle sürecek" diye konuştu. Öte yandan Minik Deniz'in ölümü ve evladını kaybeden Rus asıllı anne Elena Sönmez'in 17 aydır devam eden hukuk mücadelesi Rus medyası tarafından da ilgiyle takip ediliyor. Rus basınında manşet olan olan Minik Denizi ölümüne sebep olan olaylar zinciri ve dava süreci de ilgiyle takip ediliyor.