5 yaşındaki Edanur Gezer'in ölümünde yeni gelişme: 4 İBB çalışanına gözaltı

04 May 2024 16:16 - Güncelleme : 04 May 2024 16:18

İstanbul Küçükçekmece'de çukura düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Edanur Gezer'in ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor. Soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan bir mühendis, bir işçi ve 2 kepçe operatörü olmak üzere toplam 4 personel hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

NE OLMUŞTU?

Menekşe Sahilinde 26 Nisan Cuma günü 5 yaşındaki Edanur Gezer ailesi ile piknikte su birikintisine düşüp hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra oluşan çukur ve çevresi demir bariyerler ile kapatılmıştı.

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