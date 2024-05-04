04 May 2024 16:16 - Güncelleme : 04 May 2024 16:18
5 yaşındaki Edanur Gezer'in ölümünde yeni gelişme: 4 İBB çalışanına gözaltı
İstanbul'da 5 yaşındaki Edanur Gezer'in çukura düşerek ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, 4 İBB çalışanı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com.tr
İstanbul Küçükçekmece'de çukura düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Edanur Gezer'in ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor. Soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan bir mühendis, bir işçi ve 2 kepçe operatörü olmak üzere toplam 4 personel hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
NE OLMUŞTU?
Menekşe Sahilinde 26 Nisan Cuma günü 5 yaşındaki Edanur Gezer ailesi ile piknikte su birikintisine düşüp hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra oluşan çukur ve çevresi demir bariyerler ile kapatılmıştı.
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Kaynak: Tgrthaber.com.tr