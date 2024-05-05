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05 May 2024 09:58 - Güncelleme : 05 May 2024 09:59

5 yaşındaki Edanur'un kahreden ölümü... İBB çalışanları adliyeye sevk edildi

Minik Edanur, Küçükçekmece'de bir parkta kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine düşerek hayatını kaybetmişti. Edanur Gezer'in ölümünün ardından başlatılan soruşturma kapsamında; gözaltına alınan 4 İBB çalışanı adliyeye sevk edildi.

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com

İstanbul Küçükçekmece'de çukura düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Edanur Gezer'in ölümüne ilişkin soruşturma tüm hızıyla devam ediyor.

Soruşturma kapsamında; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan bir mühendis, bir işçi ve 2 kepçe operatörü olmak üzere toplam 4 personel gözaltına alınmıştı. 

Minik Edanur'un ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 4 İBB çalışanı adliyeye sevk edildi.

5 yaşındaki Edanur'un ölümü... İBB çalışanları adliyeye sevk edildi - 1. Resim

NE OLMUŞTU?

Menekşe Sahilinde 26 Nisan Cuma günü 5 yaşındaki Edanur Gezer ailesi ile piknikte su birikintisine düşüp hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra oluşan çukur ve çevresi demir bariyerler ile kapatılmıştı.

Kaynak: tgrthaber.com
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