05 May 2024 09:58 - Güncelleme : 05 May 2024 09:59
5 yaşındaki Edanur'un kahreden ölümü... İBB çalışanları adliyeye sevk edildi
Minik Edanur, Küçükçekmece'de bir parkta kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine düşerek hayatını kaybetmişti. Edanur Gezer'in ölümünün ardından başlatılan soruşturma kapsamında; gözaltına alınan 4 İBB çalışanı adliyeye sevk edildi.
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
İstanbul Küçükçekmece'de çukura düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Edanur Gezer'in ölümüne ilişkin soruşturma tüm hızıyla devam ediyor.
Soruşturma kapsamında; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan bir mühendis, bir işçi ve 2 kepçe operatörü olmak üzere toplam 4 personel gözaltına alınmıştı.
Minik Edanur'un ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 4 İBB çalışanı adliyeye sevk edildi.
NE OLMUŞTU?
Menekşe Sahilinde 26 Nisan Cuma günü 5 yaşındaki Edanur Gezer ailesi ile piknikte su birikintisine düşüp hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra oluşan çukur ve çevresi demir bariyerler ile kapatılmıştı.
Kaynak: tgrthaber.com